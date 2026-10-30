7 Hal yang Biasanya Dilakukan oleh Orang Bermental Kuat untuk Berhenti Merasa Khawatir

seseorang yang berhenti merasa khawatir / foto: Magnific/benzoix

JawaPos.com - Rasa khawatir adalah bagian yang sangat manusiawi. Hampir semua orang pernah mengalaminya, terutama ketika menghadapi sesuatu yang tidak pasti: pekerjaan, hubungan, kondisi keuangan, kesehatan, masa depan, atau keputusan besar dalam hidup.

Namun, ada perbedaan antara merasakan kekhawatiran dan membiarkan kekhawatiran mengendalikan hidup.



Orang yang secara psikologis kuat bukan berarti tidak pernah takut, cemas, atau memikirkan kemungkinan buruk. Mereka tetap bisa merasa khawatir. Bedanya, mereka cenderung memiliki cara yang lebih sehat untuk menghadapi pikiran tersebut.



Dalam psikologi, kemampuan untuk menghadapi tekanan tidak hanya berkaitan dengan seberapa sedikit seseorang mengalami stres, tetapi juga dengan bagaimana seseorang merespons pikiran, emosi, dan ketidakpastian.



Mental yang kuat bukan berarti selalu tenang. Mental yang kuat berarti mampu berkata, “Saya memang sedang khawatir, tetapi saya tidak harus membiarkan kekhawatiran ini mengambil alih diri saya.”



Lalu, apa yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ketahanan psikologis ketika mulai merasa khawatir?



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (30/10), terdapat tujuh kebiasaan yang bisa kita pelajari.



1. Mereka Membedakan antara Hal yang Bisa Dikendalikan dan yang Tidak



Salah satu sumber kekhawatiran terbesar adalah keinginan untuk mengendalikan sesuatu yang sebenarnya berada di luar kendali kita.



Kita mungkin memikirkan:



“Bagaimana kalau orang lain tidak menyukai saya?”



“Bagaimana kalau rencana saya gagal?”



“Bagaimana kalau sesuatu yang buruk terjadi?”



“Bagaimana kalau masa depan tidak berjalan seperti yang saya harapkan?”



Masalahnya, semakin kita mencoba mendapatkan kepastian mutlak tentang sesuatu yang tidak bisa dipastikan, semakin banyak ruang yang diberikan kepada kekhawatiran.



Orang yang memiliki ketahanan mental biasanya belajar membedakan dua hal: apa yang bisa mereka kendalikan dan apa yang tidak bisa mereka kendalikan.



Misalnya, seseorang sedang menghadapi wawancara kerja.



Ia tidak dapat mengendalikan apakah pewawancara menyukainya, apakah ada kandidat lain yang lebih kuat, atau keputusan akhir perusahaan.



Tetapi ia masih dapat mengendalikan hal-hal tertentu: mempersiapkan diri, mempelajari perusahaan, datang tepat waktu, berlatih menjawab pertanyaan, dan memberikan usaha terbaik.



Perubahan sederhana ini dapat mengubah cara seseorang menghadapi kecemasan.



Daripada terus bertanya, “Bagaimana kalau saya gagal?”, ia mulai bertanya:



“Apa yang bisa saya lakukan sekarang?”



Pertanyaan kedua jauh lebih produktif.



Secara psikologis, fokus pada hal yang dapat dikendalikan membantu mengurangi pola berpikir yang tidak produktif karena perhatian dialihkan dari prediksi masa depan menuju tindakan yang bisa dilakukan saat ini.



Bukan berarti orang bermental kuat mengabaikan risiko. Mereka justru mengakui risiko, tetapi kemudian mencari bagian yang masih bisa mereka pengaruhi.



Cobalah bertanya kepada diri sendiri:



Apa yang sebenarnya berada dalam kendali saya?



Apa yang sama sekali tidak bisa saya kendalikan?



Tindakan kecil apa yang bisa saya lakukan sekarang?



Apakah saya sedang menyelesaikan masalah atau hanya memikirkannya berulang-ulang?



Sering kali, kekhawatiran mulai berkurang bukan karena masalahnya langsung hilang, tetapi karena kita berhenti menuntut diri sendiri untuk mengendalikan sesuatu yang memang tidak bisa dikendalikan.



2. Mereka Tidak Mempercayai Setiap Pikiran yang Muncul



Salah satu kesalahan yang sering dilakukan manusia adalah menganggap bahwa setiap pikiran pasti benar.



Padahal, pikiran hanyalah pikiran.



Ketika sedang khawatir, otak dapat menghasilkan berbagai skenario negatif:



“Dia belum membalas pesan. Jangan-jangan dia marah.”



“Bos memanggil saya. Jangan-jangan saya akan dipecat.”



“Tubuh saya terasa berbeda. Jangan-jangan ada sesuatu yang serius.”



“Kalau saya mengambil keputusan ini, hidup saya mungkin akan berantakan.”



Pikiran seperti itu terasa nyata karena muncul dari dalam kepala kita sendiri. Namun, terasa nyata tidak sama dengan terbukti benar.



Orang yang memiliki ketahanan psikologis biasanya tidak langsung menerima pikiran negatif sebagai fakta.



Mereka belajar mengambil jarak dari pikirannya.



Alih-alih berkata:



“Ini pasti akan terjadi.”



Mereka mencoba berkata:



“Saya sedang berpikir bahwa ini mungkin terjadi.”



Perbedaannya terlihat kecil, tetapi secara psikologis cukup penting.



Kalimat pertama memperlakukan pikiran sebagai kenyataan. Kalimat kedua mengakui bahwa pikiran hanyalah sebuah proses mental.



Contohnya:



“Saya akan gagal.”



bisa diubah menjadi:



“Saya sedang merasa takut akan kegagalan.”



“Keluarga saya pasti akan kecewa.”



bisa menjadi:



“Saya sedang membayangkan kemungkinan bahwa keluarga saya kecewa.”



Dengan cara tersebut, seseorang tidak perlu berdebat dengan setiap pikiran. Ia cukup menyadari bahwa pikirannya bukanlah ramalan masa depan.



Ini juga merupakan salah satu prinsip penting dalam pendekatan psikologis seperti cognitive behavioral therapy, yang membantu seseorang mengenali pola pikir otomatis dan mengevaluasi apakah pemikiran tersebut benar-benar didukung oleh bukti.



Ketika pikiran mengkhawatirkan muncul, tanyakan:



“Apa buktinya?”



Kemudian tanyakan:



“Apakah ada kemungkinan lain?”



Pertanyaan ini membantu kita keluar dari pola berpikir hitam-putih.



3. Mereka Tidak Berusaha Menghilangkan Semua Ketidakpastian



Banyak orang mengira bahwa mereka akan merasa tenang jika sudah mengetahui apa yang akan terjadi.



Masalahnya, kehidupan hampir tidak pernah memberikan kepastian penuh.



Kita tidak tahu bagaimana karier kita lima tahun lagi.



Kita tidak tahu apakah semua hubungan akan bertahan.



Kita tidak tahu apakah setiap keputusan yang kita ambil akan berhasil.



Kita bahkan tidak selalu tahu apa yang akan terjadi minggu depan.



Orang yang sulit menerima ketidakpastian cenderung mencari kepastian terus-menerus.



Mereka mengecek pesan berkali-kali.



Mencari informasi berulang kali.



Meminta pendapat banyak orang.



Memikirkan semua kemungkinan.



Mengulang percakapan di kepala.



Mencari tanda bahwa semuanya akan baik-baik saja.



Ironisnya, semakin seseorang berusaha mendapatkan kepastian mutlak, semakin sensitif dirinya terhadap ketidakpastian.



Orang yang lebih tangguh secara mental biasanya belajar menerima sebuah kenyataan sederhana:



Tidak semua hal dalam hidup bisa diketahui sekarang.



Menerima ketidakpastian bukan berarti bersikap ceroboh.



Menerima ketidakpastian berarti mengatakan:



“Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi saya percaya bahwa saya dapat menghadapi apa pun yang akhirnya terjadi.”



Inilah perbedaan antara mencari jaminan dan membangun kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri.



Jaminan mengatakan:



“Saya harus tahu bahwa semuanya akan baik-baik saja.”



Ketahanan mental mengatakan:



“Saya tidak tahu apakah semuanya akan baik-baik saja, tetapi saya akan menghadapi keadaan yang datang.”



Pandangan kedua jauh lebih realistis.



4. Mereka Mengubah Kekhawatiran Menjadi Tindakan



Kekhawatiran sering membuat seseorang merasa seolah-olah sedang melakukan sesuatu.



Kita berpikir terus-menerus tentang masalah.



Menganalisis berbagai kemungkinan.



Membayangkan skenario terburuk.



Mengulang kejadian masa lalu.



Namun, aktivitas mental tersebut belum tentu menghasilkan solusi.



Ada perbedaan antara memecahkan masalah dan merenungkan masalah tanpa akhir.



Pemecahan masalah menghasilkan langkah.



Kekhawatiran yang berlebihan sering hanya menghasilkan lebih banyak kekhawatiran.



Misalnya, seseorang khawatir mengenai kondisi keuangannya.



Ia dapat menghabiskan berjam-jam memikirkan:



“Bagaimana kalau uang saya habis?”



“Bagaimana kalau ada kebutuhan mendadak?”



“Bagaimana kalau penghasilan saya turun?”



Atau ia bisa mengubah kekhawatiran tersebut menjadi tindakan:



memeriksa pengeluaran,



membuat anggaran,



mengurangi pengeluaran yang tidak penting,



mencari sumber penghasilan tambahan,



membangun dana darurat,



atau meminta nasihat profesional jika diperlukan.



Masalahnya mungkin belum langsung selesai.



Namun, posisi psikologisnya berubah.



Ia tidak lagi hanya menjadi seseorang yang memikirkan masalah. Ia menjadi seseorang yang melakukan sesuatu terhadap masalah tersebut.



Karena itu, ketika merasa khawatir, cobalah bertanya:



“Apakah ada tindakan nyata yang bisa saya lakukan dalam 10 menit ke depan?”



Jika ada, lakukan.



Jika tidak ada, mungkin sudah waktunya berhenti mencari solusi untuk sementara dan mengalihkan perhatian.



5. Mereka Tidak Membiarkan Satu Kesalahan Menentukan Nilai Dirinya



Orang yang terlalu keras terhadap diri sendiri sering memiliki pola berpikir seperti ini:



“Saya gagal, berarti saya tidak mampu.”



“Saya membuat kesalahan, berarti saya bodoh.”



“Hubungan saya berakhir, berarti saya tidak layak dicintai.”



“Saya kehilangan kesempatan, berarti masa depan saya hancur.”



Masalahnya bukan hanya pada kegagalan itu sendiri, tetapi pada makna yang diberikan kepada kegagalan.



Orang dengan ketahanan mental biasanya lebih mampu memisahkan peristiwa dari identitas diri.



Mereka dapat berkata:



“Saya melakukan kesalahan.”



tanpa harus menyimpulkan:



“Saya adalah orang yang gagal.”



Ini sangat penting.



Satu keputusan buruk tidak otomatis membuat seseorang menjadi orang buruk.



Satu kegagalan tidak menentukan seluruh masa depan.



Satu penolakan tidak menentukan nilai diri seseorang.



Ketika seseorang memahami hal tersebut, kekhawatiran terhadap kegagalan juga dapat berkurang.



Ia tidak lagi melihat setiap kesalahan sebagai ancaman terhadap harga dirinya.



Sebaliknya, kesalahan dipandang sebagai informasi.



“Apa yang bisa saya pelajari?”



“Apa yang perlu saya perbaiki?”



“Apa yang akan saya lakukan secara berbeda lain kali?”



Pertanyaan-pertanyaan seperti ini membuat kegagalan menjadi sesuatu yang dapat dipelajari, bukan sesuatu yang harus ditakuti sepanjang waktu.



6. Mereka Merawat Tubuh, Bukan Hanya Pikiran



Kekhawatiran sering dianggap sebagai persoalan pikiran semata.



Padahal, kondisi tubuh juga dapat memengaruhi bagaimana kita mengalami stres dan kecemasan.



Kurang tidur, kelelahan, kurang bergerak, pola makan yang buruk, serta konsumsi kafein berlebihan pada sebagian orang dapat membuat tubuh terasa lebih tegang atau lebih mudah gelisah.



Karena itu, orang yang memiliki ketahanan mental biasanya tidak hanya mengandalkan kekuatan pikiran.



Mereka juga memperhatikan dasar-dasar kesehatan fisik.



Tidur yang cukup.



Aktivitas fisik.



Waktu istirahat.



Pola makan yang teratur.



Interaksi sosial.



Waktu di luar ruangan.



Dan kesempatan untuk benar-benar berhenti dari pekerjaan atau stimulasi digital.



Ini terdengar sederhana, tetapi justru sering diabaikan.



Seseorang mungkin mencoba mengatasi pikirannya selama berjam-jam, padahal tubuhnya sudah kelelahan karena tidur hanya beberapa jam setiap malam.



Dalam keadaan seperti itu, kemampuan untuk berpikir secara jernih juga dapat menurun.



Merawat tubuh bukan berarti semua kekhawatiran akan hilang.



Namun, tubuh yang lebih terawat dapat menjadi fondasi yang lebih baik untuk menghadapi tekanan psikologis.



7. Mereka Belajar Hidup pada Saat Ini, Bukan Terus-Menerus di Masa Depan



Kekhawatiran hampir selalu berkaitan dengan masa depan.



“Bagaimana kalau nanti...?”



“Bagaimana kalau besok...?”



“Bagaimana kalau beberapa bulan lagi...?”



Masalahnya, tubuh kita berada di masa sekarang sementara pikiran terus berlari ke masa depan.



Akibatnya, seseorang dapat mengalami stres karena sesuatu yang sebenarnya belum terjadi.



Orang dengan ketahanan mental biasanya berusaha mengembalikan perhatian ke saat ini.



Bukan berarti mereka tidak membuat rencana.



Justru sebaliknya.



Mereka merencanakan masa depan, tetapi tidak menghabiskan seluruh hidup dengan tinggal di dalam kemungkinan-kemungkinan yang belum terjadi.



Ketika pikiran mulai berputar terlalu jauh, mereka dapat kembali kepada hal-hal sederhana yang ada di depan mata:



Apa yang sedang saya lakukan?



Apa yang bisa saya lihat?



Apa yang bisa saya dengar?



Apa yang perlu saya selesaikan hari ini?



Apa satu hal yang benar-benar penting sekarang?



Latihan perhatian terhadap saat ini dapat membantu seseorang menyadari bahwa banyak hal yang dikhawatirkan sebenarnya belum terjadi.



Dan ketika sesuatu memang terjadi, kita dapat menghadapinya pada saat itu.



Pada Akhirnya, Mental Kuat Bukan Berarti Tidak Pernah Khawatir



Ada kesalahpahaman bahwa orang yang kuat secara mental adalah orang yang selalu tenang, tidak pernah takut, tidak pernah menangis, dan selalu yakin dengan keputusannya.



Padahal, ketahanan psikologis tidak seperti itu.



Orang yang kuat tetap bisa merasa takut.



Tetap bisa kecewa.



Tetap bisa mengalami hari yang buruk.



Tetap bisa mempertanyakan keputusan.



Tetap bisa merasa tidak yakin.



Yang membedakan adalah cara mereka merespons semua itu.



Mereka tidak selalu bertanya:



“Bagaimana caranya supaya saya tidak pernah merasa khawatir?”



Mereka lebih mungkin bertanya:



“Bagaimana saya bisa menghadapi kekhawatiran ini tanpa membiarkannya mengendalikan hidup saya?”



Perubahan perspektif tersebut sangat penting.



Karena tujuan kesehatan mental bukanlah menghapus semua emosi negatif.



Kita tidak membutuhkan hidup tanpa rasa takut.



Kita membutuhkan kemampuan untuk hidup dengan rasa takut tanpa selalu dikendalikan olehnya.



Kita tidak perlu memastikan bahwa masa depan akan selalu aman.



Kita perlu membangun keyakinan bahwa kita memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang mungkin datang.



Tujuh kebiasaan yang bisa mulai dilatih



Jika diringkas, orang dengan ketahanan mental cenderung:



Memusatkan perhatian pada hal yang bisa dikendalikan.



Tidak menganggap setiap pikiran sebagai fakta.



Belajar menerima bahwa hidup mengandung ketidakpastian.



Mengubah kekhawatiran menjadi tindakan yang nyata.



Memisahkan kegagalan dari nilai diri.



Merawat tubuh sebagai bagian dari kesehatan mental.



Mengembalikan perhatian ke kehidupan yang sedang dijalani sekarang.



Semua itu bukan keterampilan yang harus langsung dikuasai dalam satu hari.



Ketahanan mental dibangun melalui latihan kecil yang dilakukan berulang kali.



Mungkin hari ini kita masih mudah khawatir.



Besok kita mungkin kembali terjebak dalam overthinking.



Itu bukan berarti kita gagal.



Yang penting adalah belajar mengenali pola tersebut dan perlahan memilih respons yang lebih sehat.



Pada akhirnya, hidup yang tenang bukanlah hidup yang bebas dari masalah.



Hidup yang lebih tenang adalah ketika kita tidak lagi merasa harus menyelesaikan semua kemungkinan masalah yang bahkan belum terjadi.



Dan mungkin, salah satu bentuk kekuatan mental yang paling besar adalah kemampuan untuk mengatakan:



