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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Rabu, 11 November 2026 | 21.04 WIB

Rezeki Mulai Terbuka! 5 Weton Ini Diramalkan Ketiban Hoki dan Keberuntungan di Bulan November

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Ilustrasi seseorang yang mengalami perubahan nasib baik (Freepik/freepic.diller)

JawaPos.com – Pergantian bulan kerap menjadi momen bagi banyak orang untuk menaruh harapan baru, termasuk dalam urusan pekerjaan, keuangan, dan perjalanan hidup.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton kelahiran sering dikaitkan dengan gambaran karakter, perjalanan rezeki, serta keberuntungan seseorang berdasarkan perhitungan Primbon Jawa.

Setiap kombinasi hari dan pasaran kelahiran dipercaya mempunyai karakteristik tersendiri. Ada yang dikenal tekun dalam bekerja, pandai membangun hubungan, hingga memiliki keberanian besar ketika menghadapi kesempatan baru.

Memasuki November, beberapa weton dipercaya berada dalam fase yang membawa peluang perubahan positif. Kesempatan mendapatkan penghasilan tambahan, perkembangan karier, hingga datangnya bantuan dari orang lain menjadi gambaran keberuntungan yang dikaitkan dengan weton-weton tersebut.

Konon, perubahan nasib ini tidak hanya berkaitan dengan keberuntungan, tetapi juga hasil dari kesabaran, usaha, dan berbagai pengalaman yang telah dilalui sebelumnya.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang menurut penafsiran Primbon Jawa diprediksi mengalami perubahan nasib ke arah lebih baik sepanjang November.

Berikut daftar weton yang menarik untuk diketahui.

1. Senin Pon – Kesabaran dan Kerja Keras Mulai Menghasilkan Buah Manis

Pemilik weton Senin Pon dikenal mempunyai karakter pekerja keras, disiplin, serta tidak mudah mengubah pendirian ketika sudah menentukan tujuan.

Dalam menjalani kehidupan, mereka sering dihadapkan pada berbagai tantangan yang mengharuskan dirinya bersabar dan tetap konsisten. Meski hasil yang diharapkan terkadang tidak langsung terlihat, mereka cenderung memilih terus berusaha daripada menyerah di tengah perjalanan.

Menurut ramalan Primbon Jawa, November menjadi periode yang berpotensi membawa perkembangan menggembirakan bagi Senin Pon.

Peluang peningkatan penghasilan bisa muncul melalui pekerjaan tambahan, proyek baru, maupun usaha yang sebelumnya belum memberikan hasil maksimal.

Bahkan, persoalan keuangan yang sempat membebani pikiran juga dipercaya berpeluang menemukan jalan penyelesaian.

Tidak hanya itu, pertemuan dengan orang-orang yang mempunyai pengaruh positif dapat membuka kesempatan baru dalam perjalanan karier maupun bisnis.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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