Punya Karisma Pembawa Hoki, 7 Weton Ini Dipercaya Mudah Menarik Kekayaan

seseorang yang kharismanya memikat harta./ Freepik/jcomp JawaPos.com – Kepercayaan terhadap weton masih menjadi bagian menarik dari tradisi masyarakat Jawa. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran ini kerap digunakan untuk menggambarkan karakter, kepribadian, hingga gambaran perjalanan rezeki seseorang. Dalam primbon Jawa, sejumlah weton dipercaya memiliki keistimewaan yang berkaitan dengan keberuntungan finansial. Mereka digambarkan mempunyai daya tarik tersendiri, baik melalui kecerdasan, kemampuan bersosialisasi, ketekunan, maupun keberanian dalam mengambil keputusan. Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya mempunyai aura pemikat rezeki dan potensi mencapai kemakmuran. Masing-masing weton memiliki karakter berbeda yang diyakini dapat mendukung perjalanan karier, bisnis, serta kondisi keuangan. Keistimewaan tersebut tidak selalu diartikan sebagai kekayaan yang datang secara instan. Dalam gambaran primbon, peluang rezeki juga bisa hadir melalui hubungan baik, kemampuan membaca kesempatan, dan ketekunan dalam menjalankan pekerjaan. Lantas, weton apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut tujuh weton yang dipercaya memiliki daya tarik keberuntungan finansial menurut primbon Jawa. 1. Jumat Legi – Karisma yang Membuka Banyak Pintu Rezeki Jumat Legi dipercaya memiliki pembawaan yang menenangkan dan mampu membuat orang lain merasa nyaman ketika berada di dekatnya. Karakter tersebut sering dikaitkan dengan kemampuan membangun hubungan sosial yang baik. Tidak heran apabila pemilik weton ini digambarkan mudah memperoleh kepercayaan dan mendapatkan kesempatan melalui orang-orang di sekitarnya. Dalam urusan pekerjaan, Jumat Legi dipercaya berpotensi berkembang di bidang bisnis, pelayanan, maupun industri kreatif. Kemampuan menjalin relasi menjadi salah satu keunggulan yang dapat membantu membuka peluang penghasilan. Pesan finansial: Manfaatkan kemampuan bersosialisasi untuk membangun jaringan yang positif. Jangan ragu membantu orang lain karena hubungan yang baik dapat membuka kesempatan kerja sama di kemudian hari. 2. Rabu Pahing – Pandai Membaca Peluang dan Mengambil Keputusan Pemilik weton Rabu Pahing dikenal dalam ramalan primbon sebagai pribadi yang mempunyai intuisi serta kemampuan analisis cukup kuat. Mereka digambarkan tidak mudah mengikuti keputusan orang lain. Sebaliknya, mereka lebih suka mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan langkah. Karakter tersebut dipercaya menjadi modal penting dalam mengembangkan usaha, menjalankan investasi, maupun menekuni pekerjaan yang membutuhkan keberanian mengambil keputusan. Peluang yang terlihat sulit bagi sebagian orang justru bisa menjadi kesempatan berharga bagi Rabu Pahing.