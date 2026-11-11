Disebut Punya Hoki Besar, 8 Weton Ini Konon Berpotensi Hidup Kaya Raya

JawaPos.com – Masyarakat Jawa masih mengenal tradisi perhitungan weton sebagai salah satu cara untuk memahami karakter dan gambaran perjalanan hidup seseorang. Perpaduan hari kelahiran dengan pasaran Jawa tersebut dipercaya memiliki makna tersendiri, termasuk berkaitan dengan urusan rezeki, pekerjaan, dan keberuntungan.

Dalam perhitungan Primbon Jawa, terdapat istilah dunya yang dikaitkan dengan kemakmuran, kecukupan materi, serta keberhasilan dalam kehidupan duniawi. Weton yang masuk dalam hitungan ini dipercaya mempunyai peluang untuk memperoleh kehidupan sejahtera berkat karakter dan peruntungan yang menyertainya.

Dilansir dari laman Pandawa Cirebon, ada delapan weton yang dikenal memiliki hitungan dunya dan kerap dijuluki sebagai raja uang. Pemilik weton tersebut dipercaya mempunyai keberuntungan dalam urusan finansial, peluang mencapai kesuksesan, serta kesempatan menikmati kehidupan yang berkecukupan.

Lantas, weton apa saja yang termasuk dalam daftar tersebut? Berikut delapan weton yang dipercaya membawa keberlimpahan rezeki menurut Primbon Jawa.

1. Sabtu Wage – Mandiri dan Cermat Mengelola Kekayaan

Sabtu Wage dikenal sebagai weton yang menggambarkan pribadi tangguh, mandiri, dan mempunyai pendirian kuat. Mereka cenderung terbiasa menyelesaikan berbagai persoalan sendiri tanpa terlalu mengandalkan bantuan orang lain.

Dalam kehidupan sehari-hari, pemilik weton ini dipercaya mempunyai kebiasaan mengatur keuangan secara hati-hati. Mereka tidak mudah menghamburkan uang dan lebih mengutamakan kebutuhan yang dianggap penting.

Berdasarkan kepercayaan Primbon Jawa, Sabtu Wage termasuk dalam hitungan dunya yang dikaitkan dengan keberhasilan dan kemakmuran. Karakter disiplin serta ketekunan dalam bekerja dipercaya menjadi pendukung datangnya rezeki dan kesuksesan dalam kehidupan mereka.

2. Jumat Pon – Tenang, Bijaksana, dan Dipercaya Membawa Hoki