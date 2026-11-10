Hoki Besar Menghampiri! 7 Shio Ini Disebut Bakal Dikelilingi Kekayaan Menurut Astrologi Tiongkok

ILustrasi seseorang yang kekayaannya tak main-main
JawaPos.com – Setiap orang tentu memiliki perjalanan hidup yang berbeda, termasuk dalam urusan keberuntungan, karier, dan kondisi finansial.
Ada yang harus melewati berbagai rintangan sebelum mencapai kemapanan, sementara sebagian lainnya dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh kemakmuran.
Dalam astrologi Tiongkok, peruntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio atau lambang hewan berdasarkan tahun kelahirannya.
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Bahkan, terdapat kepercayaan bahwa energi kosmis dan campur tangan Dewa Langit dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan seseorang, terutama berkaitan dengan datangnya rezeki dan kesuksesan.
Beberapa shio dipercaya mempunyai karakter unggulan yang mendukung perjalanan mereka menuju kemapanan. Mulai dari keberanian mengambil keputusan, kecerdasan membaca peluang, hingga kedisiplinan dalam mengelola keuangan.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang diramalkan memiliki peluang besar untuk mencapai puncak kejayaan dan menikmati kehidupan yang lebih makmur.
Berikut daftar ketujuh shio tersebut.
1. Shio Naga – Memiliki Ambisi Besar Menuju Puncak Kekayaan
Dalam astrologi Tiongkok, Naga dikenal sebagai simbol kekuatan, kewibawaan, dan kemakmuran.
Pemilik shio ini sering digambarkan mempunyai kepercayaan diri tinggi serta keberanian dalam menghadapi tantangan.
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