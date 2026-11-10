Meski Sering Diuji, 7 Weton Ini Tetap Tegar dan Ikhlas Menjalani Kehidupan

JawaPos.com – Kesabaran dan keikhlasan merupakan dua sifat yang tidak mudah dimiliki setiap orang. Keduanya membutuhkan kekuatan hati, terutama ketika seseorang harus menghadapi berbagai persoalan, kekecewaan, hingga ujian kehidupan yang datang silih berganti.

Dalam budaya Jawa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan weton kelahiran. Perhitungan hari dan pasaran tersebut dipercaya menyimpan gambaran mengenai watak, kepribadian, serta kecenderungan seseorang dalam menjalani kehidupan.

Orang yang memiliki kesabaran tinggi biasanya mampu mengendalikan emosi, tidak mudah menyalahkan keadaan, dan tetap berusaha meskipun menghadapi banyak rintangan. Sementara itu, keikhlasan membuat seseorang lebih mudah menerima kenyataan tanpa kehilangan semangat untuk memperbaiki kehidupannya.

Dikutip dari akun YouTube Njowo Rato, terdapat tujuh weton yang dipercaya mempunyai karakter sabar, tulus, dan ikhlas dalam menghadapi berbagai cobaan hidup menurut Primbon Jawa.

Berikut daftar weton yang dianggap memiliki keteguhan hati dan kesabaran istimewa.

1. Selasa Pahing Selasa Pahing memiliki jumlah neptu 12, hasil penjumlahan nilai hari Selasa sebesar 3 dan pasaran Pahing sebesar 9.

Pemilik weton ini dipercaya mempunyai karakter kuat dan tidak mudah goyah ketika menghadapi keadaan sulit. Mereka juga dikenal sebagai pribadi yang setia, terutama dalam menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat.

Berbagai kegagalan yang pernah dialami tidak serta-merta membuat mereka kehilangan semangat. Justru, pengalaman tersebut sering dijadikan pelajaran untuk memperbaiki diri dan mencoba kembali.

Sikap suka menolong serta kemauan untuk terus berjuang menjadi salah satu kelebihan Selasa Pahing. Dengan ketekunan dan kemampuan yang dimiliki, mereka diyakini mampu membangun kehidupan yang lebih baik.