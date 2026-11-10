Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 11 November 2026 | 06.26 WIB

Meski Sering Diuji, 7 Weton Ini Tetap Tegar dan Ikhlas Menjalani Kehidupan

Weton yang dikenal paling sabar dan ikhlas menurut primbon jawa - Image

Weton yang dikenal paling sabar dan ikhlas menurut primbon jawa

JawaPos.com – Kesabaran dan keikhlasan merupakan dua sifat yang tidak mudah dimiliki setiap orang. Keduanya membutuhkan kekuatan hati, terutama ketika seseorang harus menghadapi berbagai persoalan, kekecewaan, hingga ujian kehidupan yang datang silih berganti.

Dalam budaya Jawa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan weton kelahiran. Perhitungan hari dan pasaran tersebut dipercaya menyimpan gambaran mengenai watak, kepribadian, serta kecenderungan seseorang dalam menjalani kehidupan.

Orang yang memiliki kesabaran tinggi biasanya mampu mengendalikan emosi, tidak mudah menyalahkan keadaan, dan tetap berusaha meskipun menghadapi banyak rintangan. Sementara itu, keikhlasan membuat seseorang lebih mudah menerima kenyataan tanpa kehilangan semangat untuk memperbaiki kehidupannya.

Dikutip dari akun YouTube Njowo Rato, terdapat tujuh weton yang dipercaya mempunyai karakter sabar, tulus, dan ikhlas dalam menghadapi berbagai cobaan hidup menurut Primbon Jawa.

Berikut daftar weton yang dianggap memiliki keteguhan hati dan kesabaran istimewa.

1. Selasa Pahing

Selasa Pahing memiliki jumlah neptu 12, hasil penjumlahan nilai hari Selasa sebesar 3 dan pasaran Pahing sebesar 9.

Pemilik weton ini dipercaya mempunyai karakter kuat dan tidak mudah goyah ketika menghadapi keadaan sulit. Mereka juga dikenal sebagai pribadi yang setia, terutama dalam menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat.

Berbagai kegagalan yang pernah dialami tidak serta-merta membuat mereka kehilangan semangat. Justru, pengalaman tersebut sering dijadikan pelajaran untuk memperbaiki diri dan mencoba kembali.

Sikap suka menolong serta kemauan untuk terus berjuang menjadi salah satu kelebihan Selasa Pahing. Dengan ketekunan dan kemampuan yang dimiliki, mereka diyakini mampu membangun kehidupan yang lebih baik.

2. Senin Pahing

Senin Pahing mempunyai neptu 13, yang berasal dari nilai hari Senin sebesar 4 dan pasaran Pahing sebesar 9.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
7 Alasan Mengapa Memaafkan dengan Ikhlas Itu Terasa Begitu Sulit Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu? - Image
Lifestyle

7 Alasan Mengapa Memaafkan dengan Ikhlas Itu Terasa Begitu Sulit Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

Senin, 5 Oktober 2026 | 20.28 WIB

8 Weton Ini Diyakini Mendapat Rezeki Berlimpah Berkat Sikap Ikhlas Menurut Primbon Jawa, Apa Saja? - Image
Zodiak

8 Weton Ini Diyakini Mendapat Rezeki Berlimpah Berkat Sikap Ikhlas Menurut Primbon Jawa, Apa Saja?

Selasa, 7 Juli 2026 | 06.25 WIB

Seni Melepaskan dengan Ikhlas: 8 Cara untuk Melepaskan Apa yang Telah Anda Pikul Terlalu Lama - Image
Lifestyle

Seni Melepaskan dengan Ikhlas: 8 Cara untuk Melepaskan Apa yang Telah Anda Pikul Terlalu Lama

Senin, 8 Juni 2026 | 03.15 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
      Download Aplikasi JawaPos.com
      Download PlaystoreDownload Appstore