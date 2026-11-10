Tak Perlu Khawatir Soal Uang, 7 Shio Ini Diramalkan Hidup Makmur Saat Usia Senja

ilustrasi shio yang kaya raya. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Memiliki kehidupan finansial yang mapan saat memasuki usia senja tentu menjadi harapan banyak orang. Setelah bertahun-tahun bekerja dan melewati berbagai tantangan, masa tua diharapkan menjadi waktu untuk menikmati hasil perjuangan tanpa terlalu terbebani persoalan ekonomi. Namun, kekayaan tidak selalu diperoleh dalam waktu singkat. Sebagian orang justru baru merasakan kestabilan finansial setelah melewati perjalanan panjang, membangun pengalaman, serta belajar mengelola penghasilan dengan lebih bijaksana. Dalam astrologi Tiongkok, beberapa shio dipercaya mempunyai peruntungan finansial yang semakin berkembang seiring bertambahnya usia. Karakter seperti ketekunan, kecerdasan, keberanian mengambil peluang, dan kemampuan mengatur uang dianggap menjadi faktor yang mendukung kemakmuran mereka. Dilansir dari Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang diramalkan berpotensi menikmati kehidupan lebih sejahtera ketika memasuki usia matang, terutama pada rentang 50 hingga 70 tahun. Baca Juga:Pintu Rezeki Terbuka Lebar, 5 Shio Ini Disebut Paling Beruntung dalam Urusan Finansial Mereka dipercaya mempunyai peluang untuk memetik hasil dari kerja keras selama masa produktif. Lantas, shio apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut ulasannya. 1. Shio Kerbau – Sabar Mengumpulkan Kekayaan hingga Masa Tua Shio Kerbau dikenal sebagai sosok pekerja keras, tekun, dan tidak mudah tergoda mengambil keputusan secara terburu-buru. Dalam urusan keuangan, mereka cenderung mengutamakan keamanan dibandingkan keuntungan besar yang memiliki risiko tinggi. Kebiasaan berhemat dan mempertimbangkan setiap pengeluaran menjadi salah satu karakter yang melekat pada shio ini. Seiring bertambahnya usia, pengalaman yang dimiliki dipercaya membantu Kerbau mengambil keputusan finansial dengan lebih matang. Memasuki rentang usia 50 hingga 70 tahun, mereka diramalkan berpeluang menikmati hasil dari kebiasaan disiplin yang sudah dibangun sejak muda. 2. Shio Naga – Karisma dan Keberanian Membuka Jalan Kekayaan Shio Naga sering dikaitkan dengan karakter penuh percaya diri, ambisius, dan memiliki daya tarik kepemimpinan. Mereka dikenal berani menghadapi tantangan serta tidak mudah melewatkan kesempatan yang dianggap menjanjikan. Keunggulan tersebut dipercaya dapat membantu Naga mengembangkan karier maupun bisnis. Kemampuan membangun koneksi dan mengambil keputusan juga menjadi modal untuk memperluas sumber penghasilan. Ketika memasuki usia matang, pengalaman yang terkumpul diyakini membuat mereka semakin pandai menentukan langkah.