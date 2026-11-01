Tak Harus Takut Pikun! 7 Cara Sederhana Menjaga Otak Tetap Tajam di Usia Senja

Ilustrasi cara menjaga otak tetap tajam di usia 70 tahun (freepik)
JawaPos.com – Bertambahnya usia merupakan bagian alami dari kehidupan yang tidak bisa dihindari. Seiring berjalannya waktu, kemampuan tubuh mengalami perubahan, termasuk fungsi otak yang berperan penting dalam mengingat, memahami informasi, dan mengambil keputusan.
Meski demikian, memasuki usia lanjut bukan berarti seseorang harus kehilangan ketajaman berpikirnya. Dengan kebiasaan hidup yang tepat, kesehatan otak dapat tetap dipelihara sehingga seseorang mampu menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal.
Dalam dunia neurosains dikenal istilah neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk membentuk dan menyesuaikan koneksi antarsel saraf sepanjang kehidupan. Kemampuan tersebut memungkinkan otak tetap belajar dan beradaptasi meskipun seseorang sudah memasuki usia senja.
Karena itu, menjaga kesehatan otak sebaiknya tidak baru dilakukan ketika memasuki usia lanjut. Kebiasaan positif yang diterapkan sejak sekarang dapat menjadi investasi penting bagi kesehatan kognitif di masa mendatang.
Dilansir dari laman Geediting, terdapat tujuh kebiasaan yang berdasarkan berbagai penelitian dapat membantu mempertahankan kemampuan otak agar tetap aktif dan tajam hingga usia 70 tahun ke atas.
Berikut penjelasannya.
Salah satu cara menjaga kemampuan berpikir adalah terus memberikan tantangan baru kepada otak.
Belajar tidak harus selalu berkaitan dengan pendidikan formal. Ada banyak aktivitas sederhana yang bisa dilakukan, seperti mempelajari bahasa asing, mencoba memainkan alat musik, mengikuti kelas memasak, hingga menekuni fotografi.
Kegiatan tersebut membuat otak terbiasa menerima informasi baru, mengingat sesuatu, serta memecahkan persoalan.
Sebuah penelitian yang dilakukan di University of Texas pada 2021 menemukan bahwa lansia yang mengikuti aktivitas menantang, seperti fotografi digital dan desain, menunjukkan peningkatan kemampuan memori setelah menjalani kegiatan tersebut selama beberapa bulan.
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Jawa Pos
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