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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Senin, 2 November 2026 | 03.31 WIB

Orang yang Bahagia di Usia Senja Biasanya Punya 8 Kebiasaan Berbeda Menurut Psikologi

Seseorang yang jarang merasa kesepian di usia lanjut. (Freepik/freepik) - Image

Seseorang yang jarang merasa kesepian di usia lanjut. (Freepik/freepik)

JawaPos.com – Memasuki usia lanjut sering kali membawa perubahan besar dalam kehidupan seseorang. Anak-anak mulai memiliki kesibukan sendiri, lingkaran pertemanan semakin terbatas, sementara kesempatan untuk bertemu orang lain mungkin tidak sebanyak ketika masih muda.

Situasi tersebut membuat sebagian lansia rentan mengalami kesepian. Namun, bertambahnya usia tidak selalu berarti seseorang harus menjalani hari-hari dengan perasaan sendiri. Ada orang-orang yang tetap menikmati kehidupan, memiliki semangat tinggi, dan mampu menjaga hubungan hangat dengan lingkungan sekitarnya.

Dilansir dari Geediting, terdapat delapan kebiasaan yang sering dimiliki orang-orang yang jarang merasa kesepian ketika memasuki usia lanjut. Menurut sudut pandang psikologi, kebiasaan tersebut berkaitan dengan cara membangun hubungan sosial, menerima perubahan, serta menjaga keseimbangan emosional.

Lantas, apa saja kebiasaan yang membuat seseorang tetap merasa bahagia dan terhubung dengan orang lain meskipun usianya terus bertambah?

1. Tidak Selalu Menunggu Orang Lain Menghubungi Lebih Dulu

Salah satu kebiasaan yang membedakan orang yang jarang kesepian adalah keberanian untuk memulai komunikasi. Mereka tidak selalu menunggu keluarga atau teman mengirim pesan terlebih dahulu.

Sesekali, mereka mengambil inisiatif untuk menelepon kerabat, menyapa teman lama, atau sekadar menanyakan kabar orang-orang terdekat.

Mereka memahami bahwa hubungan yang baik membutuhkan perhatian dari kedua belah pihak. Karena itu, komunikasi sederhana tetap dijaga meskipun tidak ada keperluan khusus.

Kebiasaan kecil tersebut membantu mempertahankan kedekatan emosional sekaligus membuat hubungan sosial tidak mudah renggang.

2. Tetap Terbuka terhadap Perubahan Zaman

Editor: Setyo Adi Nugroho
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