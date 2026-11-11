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Penulis: Rabbany Wanadriani
Rabu, 11 November 2026 | 21.09 WIB

Bukan Soal Kekayaan! 6 Perilaku Ini Perlu Dihindari agar Anda Tampil Anggun dan Berkelas

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ilustrasi orang kaya dan elegan. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Penampilan elegan dan berkelas ternyata tidak selalu berkaitan dengan banyaknya harta atau barang mewah yang dimiliki seseorang.

Cara berbicara, bersikap, hingga memperlakukan orang lain justru menjadi bagian penting yang mencerminkan kualitas diri. Seseorang tidak harus berasal dari keluarga berada untuk menunjukkan keanggunan dan kepercayaan diri.

Menariknya, ada sejumlah kebiasaan yang tanpa disadari justru dapat mengurangi kesan elegan seseorang. Mulai dari gemar memamerkan kemewahan hingga terlalu mengharapkan pengakuan dari orang lain.

Dilansir dari geediting, terdapat enam perilaku yang sebaiknya dihindari apabila ingin membangun citra diri yang lebih anggun, tenang, dan berkelas.

Berikut ulasan lengkapnya.

1. Terlalu Sering Memamerkan Kemewahan

Salah satu kebiasaan yang perlu dikurangi adalah keinginan untuk selalu memperlihatkan kekayaan kepada orang lain.

Mengenakan barang mahal atau aksesori bermerek memang tidak salah. Namun, jika tujuannya hanya untuk mendapatkan pujian dan pengakuan, hal tersebut justru bisa memberikan kesan berlebihan.

Pribadi yang elegan biasanya lebih mengutamakan kualitas daripada pengakuan orang lain. Mereka tidak merasa perlu menunjukkan segala sesuatu yang dimiliki demi membuktikan status sosialnya.

Kepercayaan diri yang kuat justru terlihat dari kemampuan seseorang menghargai dirinya sendiri tanpa harus terus-menerus mencari perhatian.

2. Tidak Mampu Mengendalikan Ketidaksabaran

Sikap terburu-buru dan mudah kehilangan kesabaran juga dapat mengurangi kesan berkelas seseorang.

Misalnya, mudah marah ketika menghadapi antrean panjang, berbicara dengan nada tinggi saat sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan, atau menunjukkan kekesalan secara berlebihan di tempat umum.

Sebaliknya, kemampuan mengendalikan emosi menjadi salah satu ciri pribadi yang memiliki kedewasaan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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