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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Rabu, 11 November 2026 | 04.52 WIB

Bakal Panen Rezeki! 5 Weton Ini Disebut Punya Peluang Besar Meraih Kekayaan Menurut Primbon Jawa

seseorang yang rezekinya kian meningkat Sumber foto: Freepik/EyeEm - Image

seseorang yang rezekinya kian meningkat Sumber foto: Freepik/EyeEm

JawaPos.com – Setiap orang mempunyai jalan rezeki dan proses mencapai kesuksesan yang tidak selalu sama. Sebagian harus melewati perjalanan panjang sebelum menikmati hasil kerja kerasnya, sementara yang lain bisa menemukan kesempatan besar ketika berada di waktu yang tepat.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan gambaran karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang. Salah satu istilah yang dikenal dalam tradisi tersebut adalah tirta kinasih, yang dipercaya melambangkan energi positif dan keberkahan dalam kehidupan.

Keberhasilan finansial tidak semata-mata berkaitan dengan keberuntungan. Kemampuan mengembangkan potensi, membaca kesempatan, mengambil keputusan, serta konsistensi dalam bekerja juga menjadi faktor penting yang dapat mengantarkan seseorang menuju kehidupan lebih sejahtera.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang dalam ramalan Primbon Jawa dipercaya memiliki peluang menikmati peningkatan karier dan kondisi keuangan. Kelima weton ini digambarkan mempunyai karakter serta potensi yang mendukung perjalanan menuju kesuksesan.

Lantas, weton apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut ulasannya.

1. Senin Wage – Memiliki Jiwa Pemimpin dan Berpeluang Menduduki Jabatan Tinggi

Orang yang lahir dengan weton Senin Wage dalam kepercayaan Primbon Jawa digambarkan mempunyai pembawaan berwibawa dan kemampuan memimpin yang cukup menonjol.

Karakter tersebut membuat mereka dipercaya mampu mengemban tanggung jawab dalam lingkungan pekerjaan. Mereka juga dinilai mempunyai potensi untuk membangun hubungan profesional yang baik sehingga kesempatan mengembangkan karier semakin terbuka.

Dalam ramalan ini, Senin Wage disebut berpeluang mendapatkan peningkatan jabatan, mulai dari posisi pengawas hingga tingkat manajerial. Seiring bertambahnya tanggung jawab, kesempatan memperoleh penghasilan lebih besar, bonus, maupun fasilitas pekerjaan juga dipercaya semakin terbuka.

Pesan Finansial:

Manfaatkan tambahan penghasilan untuk membangun aset dan mempersiapkan investasi jangka panjang. Tetap kendalikan pengeluaran agar peningkatan pendapatan tidak diikuti gaya hidup konsumtif.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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