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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 11 November 2026 | 05.10 WIB

Punya Aura Pembawa Keberuntungan, 8 Weton Ini Dipercaya Mudah Mendapatkan Rezeki

Weton berkah yang rezekinya selalu menyusul kemanapun mereka menjelajah - Image

Weton berkah yang rezekinya selalu menyusul kemanapun mereka menjelajah

JawaPos.com – Dalam kehidupan masyarakat Jawa, weton masih menjadi bagian dari tradisi yang menarik untuk dibahas. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran ini kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran keberuntungan seseorang.

Sebagian kepercayaan dalam primbon Jawa menyebutkan bahwa ada weton tertentu yang memiliki peruntungan istimewa. Pemiliknya dipercaya mempunyai karakter positif yang membuat mereka lebih mudah menemukan peluang, memperoleh dukungan orang lain, dan mendapatkan jalan keluar ketika menghadapi kesulitan.

Dikutip dari akun YouTube MBAH EKO DAENG, terdapat delapan weton yang dipercaya membawa keberkahan dan kemudahan dalam urusan rezeki. Mereka digambarkan memiliki keistimewaan masing-masing, mulai dari kesabaran, kecerdasan, karisma, hingga kemampuan mengelola keuangan.

Keberuntungan tersebut dalam kepercayaan tradisional tidak selalu datang dalam bentuk uang atau kekayaan. Terkadang, kemudahan bisa hadir melalui hubungan baik, kesempatan pekerjaan, bantuan orang lain, maupun kemampuan menemukan solusi ketika keadaan sedang sulit.

Lantas, weton apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut delapan weton yang dipercaya memiliki jalan rezeki penuh berkah menurut primbon Jawa.

1. Senin Legi – Kesabaran yang Mengundang Banyak Kemudahan

Pemilik weton Senin Legi dipercaya mempunyai pembawaan tenang, sabar, dan mampu menjaga sikap ketika menghadapi berbagai persoalan.

Perpaduan hari Senin dengan pasaran Legi dalam kepercayaan Jawa sering dikaitkan dengan karakter lembut serta kemampuan membangun hubungan harmonis.

Sifat tersebut membuat mereka digambarkan mudah mendapatkan simpati dan kepercayaan dari lingkungan sekitar. Tidak jarang, kesempatan baik justru muncul melalui bantuan, dukungan, atau kerja sama dengan orang lain.

Dalam urusan rezeki, Senin Legi dipercaya memiliki kemampuan menemukan jalan keluar ketika menghadapi kesulitan finansial. Namun, mereka tetap perlu menjaga kedisiplinan dan tidak mudah terlena ketika mendapatkan kemudahan.

2. Rabu Pahing – Cerdas Membaca Peluang dan Pandai Bergaul

Rabu Pahing dikenal dalam ramalan primbon sebagai weton yang memiliki kecerdasan serta kemampuan berpikir strategis.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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