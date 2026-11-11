Jangan Abaikan! 10 Fenomena Alam Ini Dipercaya Menjadi Simbol Datangnya Keberuntungan

ilustrasi orang yang beruntung. Sumber foto: Freepik JawaPos.com - Keberuntungan menjadi salah satu hal yang kerap diharapkan setiap orang dalam menjalani kehidupan. Tidak sedikit masyarakat yang percaya bahwa datangnya hal-hal baik terkadang diawali dengan berbagai pertanda tertentu. Dalam sejumlah kebudayaan dan kepercayaan tradisional, fenomena alam maupun kemunculan hewan tertentu sering dikaitkan dengan simbol keberuntungan. Peristiwa yang terlihat sederhana bahkan diyakini memiliki makna tersendiri bagi kehidupan seseorang. Dilansir dari GaneshaSpeaks, terdapat sejumlah kejadian alam yang dipercaya sebagai isyarat akan hadirnya keberuntungan, rezeki, hingga kemakmuran. Mulai dari kedatangan hewan ke rumah hingga fenomena langit, berikut 10 pertanda yang kerap dikaitkan dengan datangnya hal-hal positif. 1. Kucing Berkunjung ke Rumah Kehadiran kucing di sekitar rumah ternyata memiliki makna tersendiri dalam sejumlah kepercayaan. Kucing berwarna kuning dipercaya menjadi simbol keberuntungan yang muncul setelah seseorang melewati masa sulit. Sementara itu, warna kucing lainnya, seperti hitam dan putih, memiliki penafsiran berbeda dalam kepercayaan tersebut. Meski demikian, anggapan ini merupakan bagian dari simbolisme tradisional yang berkembang di masyarakat. 2. Kucing Melahirkan di Dalam Rumah Jika seekor kucing memilih rumah Anda sebagai tempat untuk melahirkan, kejadian ini dipercaya membawa energi positif bagi penghuninya. Menurut kepercayaan tertentu, kehadiran anak-anak kucing diyakini dapat menjauhkan tempat tinggal dari pengaruh buruk. Bahkan, keluarga yang ditinggali dipercaya berpeluang memperoleh kemakmuran dalam kurun waktu tiga bulan berikutnya. 3. Kupu-Kupu Masuk ke Dalam Rumah Kupu-kupu yang tiba-tiba terbang masuk ke rumah sering dianggap sebagai simbol datangnya kabar menggembirakan. Kehadirannya dipercaya menjadi pertanda bahwa seseorang akan memperoleh berita baik, bahkan kemungkinan berkaitan dengan kedatangan tamu penting. Karena itu, kupu-kupu kerap dipandang sebagai lambang perubahan positif dan kebahagiaan. 4. Kotoran Burung Jatuh di Kepala Meski terdengar menjijikkan dan membuat tidak nyaman, kejadian ketika kotoran burung mengenai kepala justru memiliki makna berbeda dalam kepercayaan tertentu.