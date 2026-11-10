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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Selasa, 10 November 2026 | 22.51 WIB

Bakal Kaya Raya! 5 Shio Ini Dipercaya Selalu Dikelilingi Keberuntungan dan Rezeki Melimpah

seseorang yang rezekinya tak ada habisnya./Freepik/arash karimzadeh - Image

seseorang yang rezekinya tak ada habisnya./Freepik/arash karimzadeh

JawaPos.com – Memiliki kehidupan yang berkecukupan dan terbebas dari masalah keuangan tentu menjadi harapan banyak orang. Tidak sedikit yang berusaha keras membangun masa depan agar bisa menikmati kehidupan lebih nyaman dan sejahtera.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan peruntungan yang berbeda, termasuk dalam urusan keuangan. Beberapa di antaranya bahkan diyakini memiliki kecenderungan untuk lebih mudah menemukan peluang yang dapat membawa kemakmuran.

Keberuntungan tersebut konon bisa hadir melalui berbagai kesempatan, mulai dari perkembangan karier, keberhasilan menjalankan bisnis, hingga kemampuan mengelola keuangan dengan bijaksana.

Meski demikian, kekayaan tentu tidak datang begitu saja. Kerja keras, keberanian mengambil keputusan, serta kemampuan memanfaatkan kesempatan tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju kesuksesan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang dipercaya memiliki peruntungan finansial istimewa dan berpeluang menikmati kehidupan penuh kemakmuran menurut astrologi Tiongkok.

Berikut lima shio yang dimaksud:

1. Shio Naga – Punya Jiwa Pemimpin dan Peluang Meraih Kekayaan

Shio Naga dikenal sebagai lambang kekuatan, keberanian, dan kewibawaan dalam astrologi Tiongkok. Pemilik shio ini dipercaya mempunyai ambisi besar serta semangat kuat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Mereka juga dikenal memiliki kemampuan melihat kesempatan yang terkadang tidak disadari orang lain. Dalam pekerjaan maupun bisnis, keberanian mengambil keputusan dan jiwa kepemimpinan menjadi modal penting untuk mengembangkan potensi finansial.

Tidak mengherankan jika Shio Naga sering dikaitkan dengan kesuksesan dan kemakmuran. Peluang mendapatkan penghasilan tambahan bisa muncul melalui investasi, usaha mandiri, maupun kerja sama dengan orang lain.

Pelajaran finansial: Keberanian perlu diimbangi dengan perhitungan matang agar setiap keputusan dapat memberikan hasil yang menguntungkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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