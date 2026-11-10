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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 11 November 2026 | 04.44 WIB

Hoki Tak Terduga! 4 Shio Ini Disebut Punya Jalan Rezeki yang Selalu Terbuka Lebar

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shio istimewa dan paling langka yang jalannya dipenuhi kejutan rezeki besar./Freepik/jcomp

JawaPos.com – Keberuntungan dan kemakmuran menjadi harapan banyak orang dalam menjalani kehidupan. Ada yang harus melewati perjuangan panjang untuk mencapai kestabilan finansial, tetapi ada pula yang dipercaya memiliki peluang rezeki datang dari berbagai arah.

Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan simbol keberuntungan yang berbeda. Beberapa di antaranya bahkan sering dikaitkan dengan kemudahan memperoleh peluang, kesuksesan usaha, hingga peningkatan kondisi keuangan.

Keempat shio ini digambarkan mempunyai karakter istimewa yang membuat perjalanan hidupnya penuh kemungkinan menarik. Mulai dari keberanian mengambil keputusan, kecerdasan membaca peluang, hingga ketulusan dalam membangun hubungan dengan orang lain.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat empat shio yang disebut memiliki energi keberuntungan besar dan berpeluang mendapatkan kejutan rezeki dalam perjalanan hidupnya. Berikut ulasannya.

1. Shio Naga

Dalam astrologi Tiongkok, Naga merupakan simbol kekuatan, kewibawaan, dan kepemimpinan. Orang yang lahir di bawah shio ini sering digambarkan mempunyai kepercayaan diri tinggi serta kemampuan memengaruhi orang-orang di sekitarnya.

Karakter tersebut membuat mereka berani mengambil kesempatan yang mungkin dihindari orang lain. Mereka juga memiliki pandangan jangka panjang sehingga cenderung tidak mudah puas dengan pencapaian yang sudah diperoleh.

Dalam ramalan kali ini, Shio Naga dikaitkan dengan terbukanya berbagai kesempatan baru. Tawaran kerja sama, proyek menjanjikan, hingga peluang mengembangkan usaha digambarkan mulai bermunculan.

Kemampuan memimpin dan keberanian mengambil langkah menjadi modal penting bagi mereka untuk meningkatkan taraf hidup. Namun, setiap kesempatan tetap perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak berujung pada keputusan yang merugikan.

2. Shio Ular

Shio Ular dikenal sebagai lambang kebijaksanaan, kecerdikan, dan kemampuan membaca keadaan. Pemilik shio ini sering digambarkan mempunyai pemikiran tajam serta tidak mudah mengambil keputusan hanya berdasarkan dorongan sesaat.

Mereka cenderung mengamati situasi terlebih dahulu sebelum menentukan langkah. Kemampuan melihat peluang dari hal-hal kecil menjadi salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan keberhasilan Shio Ular.

Menurut ramalan tersebut, periode keberuntungan mereka berpotensi menghadirkan kesempatan finansial dari arah yang tidak terduga. Misalnya, peluang bisnis baru, kerja sama menguntungkan, atau usaha lama yang kembali menunjukkan perkembangan positif.

Keunggulan lainnya adalah kemampuan menjaga ketenangan ketika menghadapi persoalan. Mereka lebih memilih menyusun strategi daripada terburu-buru mengambil tindakan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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