Dari Hidup Susah Menuju Kaya Raya, 8 Weton Ini Dipercaya Punya Garis Rezeki Istimewa

JawaPos.com – Perjalanan hidup seseorang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada kalanya seseorang harus melewati berbagai kesulitan, mulai dari persoalan ekonomi, kegagalan pekerjaan, hingga usaha yang belum membuahkan hasil.

Namun, dalam kepercayaan masyarakat Jawa, masa sulit sering kali dimaknai sebagai bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik. Primbon Jawa mengenal perhitungan weton yang dipercaya dapat menggambarkan karakter dan peruntungan seseorang, termasuk dalam urusan rezeki.

Sejumlah weton bahkan diyakini mempunyai potensi menjalani perubahan nasib yang besar. Mereka digambarkan mampu bangkit dari keterpurukan, menemukan kesempatan baru, hingga meraih kehidupan yang disebut sugih lan mulyo atau kaya dan sejahtera.

Dalam pandangan tersebut, kemakmuran tidak selalu datang sejak awal kehidupan. Ada orang yang harus melewati proses panjang, menghadapi kegagalan, dan belajar dari berbagai pengalaman sebelum akhirnya menemukan jalan menuju keberhasilan.

Lantas, weton apa saja yang dipercaya memiliki gambaran perjalanan hidup seperti itu? Berikut delapan weton yang menarik diketahui berdasarkan kepercayaan dalam tradisi primbon Jawa.

1. Senin Legi – Kesabaran yang Berbuah Kehidupan Lebih Baik Pemilik weton Senin Legi dipercaya memiliki karakter sabar, lembut, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan kehidupan.

Mereka cenderung memilih menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dibandingkan mengambil keputusan secara terburu-buru.

Dalam gambaran primbon Jawa, sifat tersebut dianggap menjadi salah satu bekal untuk menghadapi perjalanan hidup yang penuh tantangan.

Ketika mengalami kesulitan ekonomi, mereka dipercaya mampu mencari jalan keluar melalui hubungan baik, bantuan orang sekitar, maupun kesempatan yang sebelumnya tidak terpikirkan.