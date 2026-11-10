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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Rabu, 11 November 2026 | 06.34 WIB

Nasib Berubah Drastis! 7 Shio Ini Diprediksi Ketiban Rezeki Besar Menurut Astrologi Tiongkok

seseorang yang hartanya jatuh di hadapan./Freepik/z99zoom - Image

seseorang yang hartanya jatuh di hadapan./Freepik/z99zoom

JawaPos.com Perjalanan menuju kesuksesan finansial setiap orang memang tidak selalu berjalan dengan cara yang sama. Ada yang harus melewati perjuangan panjang, sementara sebagian lainnya dipercaya mendapatkan kesempatan besar ketika momentum keberuntungan datang menghampiri.

Dalam astrologi Tiongkok, terdapat kepercayaan bahwa karakter dan peruntungan berdasarkan shio dapat menggambarkan potensi seseorang dalam meraih kemakmuran. Beberapa shio bahkan diyakini memiliki peluang lebih besar untuk mengalami perubahan kondisi ekonomi berkat kemampuan, kerja keras, serta kesempatan yang datang pada waktu yang tepat.

Tahun ini disebut-sebut menjadi periode yang menjanjikan bagi sejumlah shio. Berbagai peluang dalam pekerjaan, bisnis, hingga investasi dipercaya dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang diramalkan berpeluang mengalami peningkatan finansial hingga berpotensi menikmati kehidupan serba berkecukupan.

Meski demikian, ramalan ini merupakan bagian dari kepercayaan astrologi Tiongkok dan bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Lantas, shio apa saja yang dipercaya memiliki peluang besar untuk meraih kekayaan? Berikut ulasannya.

1. Shio Tikus Cerdas Melihat Peluang, Rezeki Berlipat dari Berbagai Usaha

Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang memiliki kecerdasan, pemikiran cepat, serta kemampuan membaca keadaan dengan baik.

Karakter tersebut membuat mereka cukup pandai dalam memanfaatkan kesempatan yang muncul, terutama berkaitan dengan pekerjaan dan pengelolaan keuangan.

Dalam ramalan kali ini, Shio Tikus dipercaya berpeluang memperoleh peningkatan pendapatan melalui bisnis sampingan, investasi, maupun kerja sama dengan orang-orang yang tepat.

Keberanian mengambil keputusan yang sudah dipertimbangkan dengan matang juga menjadi salah satu faktor yang diyakini dapat membawa mereka menuju kesuksesan finansial.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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