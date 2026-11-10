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Penulis: Rabbany Wanadriani
Rabu, 11 November 2026 | 04.42 WIB

Punya Jiwa Pemimpin, 5 Zodiak Ini Diprediksi Cepat Naik Pangkat di Tempat Kerja

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ilustrasi zodiak yang dapat promosi jabatan. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Mendapatkan kenaikan jabatan tentu menjadi impian banyak pekerja. Selain menjadi bentuk penghargaan atas pencapaian, promosi juga sering dianggap sebagai bukti bahwa kemampuan dan dedikasi seseorang mendapat pengakuan dari perusahaan.

Dalam astrologi, ada beberapa zodiak yang digambarkan mempunyai karakter pendukung kesuksesan karier. Mulai dari kemampuan memimpin, kecakapan berkomunikasi, hingga kedisiplinan dalam menyelesaikan pekerjaan.

Sifat-sifat tersebut membuat mereka dianggap memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan kepercayaan dan tanggung jawab baru di lingkungan profesional.

Dilansir dari English Jagran, terdapat lima zodiak yang dikenal mempunyai karakter kuat untuk menunjang perkembangan karier dan berpeluang mendapatkan promosi jabatan. Berikut ulasannya.

1. Leo

Leo dikenal mempunyai kepercayaan diri tinggi dan kemampuan alami untuk menarik perhatian orang di sekitarnya. Mereka tidak ragu mengambil tanggung jawab serta sering menunjukkan keberanian ketika harus memimpin sebuah pekerjaan.

Di lingkungan kantor, Leo cenderung memiliki semangat besar untuk mencapai hasil terbaik. Mereka juga pandai membangun motivasi tim sehingga orang lain merasa terdorong untuk memberikan kemampuan maksimal.

Keinginan untuk terus berkembang dan mendapatkan pengakuan atas hasil kerja membuat Leo digambarkan sebagai salah satu zodiak yang berpotensi menempati posisi lebih tinggi.

2. Taurus

Berbeda dengan Leo yang penuh percaya diri, Taurus lebih dikenal melalui ketekunan dan konsistensinya dalam bekerja.

Mereka bukan tipe orang yang mudah menyerah ketika menghadapi pekerjaan sulit. Taurus cenderung menyelesaikan tanggung jawab secara bertahap dengan memperhatikan setiap detail agar hasilnya sesuai harapan.

Sikapnya yang tenang juga membuat mereka mampu menghadapi tekanan tanpa mudah terbawa emosi. Karakter tersebut menjadikan Taurus sosok yang dapat diandalkan dan berpotensi memperoleh kepercayaan lebih besar dari atasan.

3. Gemini

Editor: Setyo Adi Nugroho
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