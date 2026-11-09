7 Percakapan yang Tidak Kita Lakukan di Tempat Kerja dan Mengapa Kita Membutuhkannya

seseorang yang berbicara santai di tempat kerja / foto: Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Tempat kerja sering kali menjadi ruang yang penuh dengan percakapan. Kita berbicara tentang target, tenggat waktu, rapat, evaluasi kinerja, strategi perusahaan, hingga berbagai persoalan teknis yang harus segera diselesaikan. Setiap hari, kita bertukar pesan, menghadiri pertemuan, memberikan laporan, dan berdiskusi dengan rekan kerja.

Namun, di balik begitu banyak komunikasi tersebut, ada sejumlah percakapan penting yang justru jarang terjadi.



Kita jarang bertanya kepada rekan kerja apakah mereka sedang merasa kewalahan. Kita tidak selalu berani mengakui bahwa kita sedang kehilangan motivasi. Kita sering menghindari pembicaraan tentang ketidakadilan, rasa takut gagal, batas kemampuan, konflik yang belum selesai, atau perasaan tidak dihargai.



Kita mungkin bekerja bersama seseorang selama bertahun-tahun, tetapi tidak benar-benar mengetahui apa yang sedang mereka perjuangkan secara emosional.



Fenomena ini menarik jika dilihat dari perspektif psikologi. Sebab, manusia bukan sekadar individu yang datang ke tempat kerja untuk menyelesaikan tugas. Manusia juga membawa emosi, kebutuhan psikologis, pengalaman hidup, identitas, harapan, kecemasan, dan kebutuhan untuk merasa diterima.



Psikologi organisasi menunjukkan bahwa kualitas hubungan sosial, rasa aman secara psikologis, kepercayaan, serta dukungan emosional memiliki hubungan penting dengan pengalaman kerja dan kesejahteraan karyawan.



Sayangnya, banyak budaya organisasi lebih menghargai produktivitas yang terlihat daripada kondisi psikologis yang mendasarinya.



Akibatnya, kita belajar membicarakan pekerjaan, tetapi tidak selalu belajar membicarakan manusia yang mengerjakannya.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (8/11), terdapat tujuh percakapan yang sering tidak kita lakukan di tempat kerja, padahal sebenarnya sangat kita butuhkan.



1. Percakapan tentang Kelelahan: "Apakah Kamu Benar-Benar Baik-Baik Saja?"



Di tempat kerja, pertanyaan "Apa kabar?" sering kali hanya menjadi formalitas. Kita menjawab "Baik", "Aman", atau "Masih sibuk seperti biasa", bahkan ketika sebenarnya sedang mengalami kelelahan yang luar biasa.



Kita jarang memberikan ruang bagi jawaban yang lebih jujur.



Misalnya, seseorang mungkin sedang mengalami tekanan pekerjaan, kurang tidur, kehilangan konsentrasi, atau merasa tidak lagi memiliki energi untuk menghadapi hari kerja. Namun, mereka tetap datang ke kantor, menyelesaikan tugas, menghadiri rapat, dan menunjukkan seolah-olah semuanya berjalan normal.



Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan konsep emotional exhaustion atau kelelahan emosional.



Kelelahan emosional merupakan salah satu dimensi utama burnout, yaitu kondisi kelelahan yang berkaitan dengan tekanan pekerjaan berkepanjangan. Seseorang yang mengalaminya dapat merasa energinya terkuras, sulit berkonsentrasi, mudah tersinggung, dan kehilangan antusiasme terhadap pekerjaan.



Masalahnya, kelelahan tidak selalu terlihat.



Karyawan yang paling produktif sekalipun mungkin sedang berjuang mempertahankan keseimbangan psikologisnya.



Kita membutuhkan percakapan seperti:



"Apakah beban pekerjaanmu belakangan ini terlalu berat?"



"Bagian mana dari pekerjaan yang paling menguras energimu?"



"Apakah kamu masih punya cukup waktu untuk beristirahat?"



"Apa yang bisa kita lakukan agar pekerjaan ini lebih realistis?"



Mengapa percakapan ini penting?



Pertama, karena manusia memiliki keterbatasan energi dan kapasitas psikologis. Produktivitas bukanlah sumber daya yang tidak terbatas.



Kedua, percakapan tentang kelelahan membantu seseorang merasa bahwa kesulitannya diakui, bukan dianggap sebagai kelemahan pribadi.



Ketiga, pembicaraan semacam ini dapat membantu organisasi mengidentifikasi persoalan struktural, seperti pembagian tugas yang tidak seimbang, target yang tidak realistis, atau budaya kerja yang selalu menuntut ketersediaan.



Kita perlu memahami bahwa tidak semua masalah produktivitas dapat diselesaikan dengan meminta seseorang bekerja lebih keras.



Terkadang, yang dibutuhkan bukan motivasi tambahan, melainkan beban kerja yang lebih manusiawi.



2. Percakapan tentang Ketakutan: "Apa yang Sebenarnya Kamu Takutkan?"



Di lingkungan profesional, kita sering diajarkan untuk terlihat percaya diri.



Kita diharapkan berani mengambil keputusan, mampu menghadapi tantangan, memiliki inisiatif, dan tidak mudah menyerah.



Namun, jarang ada ruang untuk membicarakan ketakutan yang menyertai semua tuntutan tersebut.



Seorang karyawan mungkin takut melakukan kesalahan karena khawatir kehilangan kepercayaan atasannya. Seorang manajer mungkin takut terlihat tidak kompeten ketika harus mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui jawaban. Karyawan baru mungkin takut bertanya karena khawatir dianggap tidak pintar.



Bahkan, seseorang yang sudah lama bekerja bisa merasa takut kehilangan relevansi ketika teknologi dan sistem kerja terus berubah.



Dalam psikologi, ketakutan semacam ini berkaitan dengan persepsi ancaman, evaluasi sosial, dan kebutuhan untuk mempertahankan harga diri.



Salah satu konsep yang relevan adalah psychological safety atau keamanan psikologis.



Konsep ini banyak dikembangkan dalam penelitian Amy Edmondson, seorang profesor Harvard Business School. Keamanan psikologis merujuk pada keyakinan bahwa seseorang dapat mengambil risiko interpersonal, seperti bertanya, mengakui kesalahan, menyampaikan ketidaksetujuan, atau meminta bantuan tanpa takut dipermalukan atau dihukum secara sosial.



Ketika keamanan psikologis rendah, orang cenderung memilih diam.



Mereka menyembunyikan kesalahan, menghindari pertanyaan, dan berpura-pura memahami sesuatu yang sebenarnya belum mereka pahami.



Padahal, organisasi yang sehat membutuhkan orang-orang yang berani mengungkapkan ketidakpastian.



Percakapan yang perlu kita mulai antara lain:



"Apa yang paling kamu khawatirkan dari proyek ini?"



"Apakah ada keputusan yang membuatmu merasa tidak yakin?"



"Apa yang membuatmu ragu untuk menyampaikan pendapat?"



"Bagaimana kita bisa membuat kesalahan menjadi kesempatan belajar?"



Ketakutan bukan selalu tanda bahwa seseorang tidak memiliki kemampuan.



Sering kali, ketakutan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang dianggap penting oleh seseorang, tetapi mereka belum merasa cukup aman untuk menghadapinya.



Tempat kerja yang sehat bukan tempat tanpa rasa takut. Tempat kerja yang sehat adalah tempat di mana orang tidak harus menyembunyikan ketakutannya demi mempertahankan citra profesional.



3. Percakapan tentang Batasan: "Sejauh Mana Kita Bisa Saling Mengharapkan?"



Salah satu masalah yang sering muncul di dunia kerja adalah ketidakjelasan batasan.



Pesan pekerjaan dikirim pada malam hari. Permintaan mendadak dianggap sebagai sesuatu yang normal. Karyawan merasa harus selalu tersedia. Bahkan, mengambil cuti terkadang disertai perasaan bersalah.



Kita sering menganggap bahwa menjadi profesional berarti selalu siap membantu.



Padahal, profesionalisme tidak sama dengan ketersediaan tanpa batas.



Dalam psikologi, persoalan ini berkaitan dengan boundary management, yaitu bagaimana seseorang mengelola batas antara berbagai peran dan tuntutan dalam kehidupannya.



Ada orang yang nyaman memisahkan kehidupan pribadi dan pekerjaan secara tegas. Ada pula yang lebih fleksibel. Tidak ada satu pola yang selalu cocok untuk semua orang.



Namun, masalah muncul ketika batasan seseorang tidak dihormati atau tidak pernah dibicarakan.



Misalnya, seorang karyawan merasa tidak nyaman menerima pesan pekerjaan setelah jam kerja, tetapi tidak berani menyampaikannya karena takut dianggap tidak berdedikasi.



Sementara itu, atasannya mungkin menganggap bahwa mengirim pesan di malam hari bukan masalah karena ia sendiri terbiasa bekerja pada waktu tersebut.



Perbedaan ekspektasi yang tidak dibicarakan akhirnya menjadi sumber tekanan.



Percakapan yang kita butuhkan adalah:



"Kapan waktu terbaik untuk menghubungimu terkait pekerjaan?"



"Apa yang termasuk keadaan darurat dan apa yang bisa menunggu?"



"Bagaimana kita membagi pekerjaan ketika salah satu sedang cuti?"



"Apakah pembagian tanggung jawab kita sudah cukup jelas?"



Percakapan tentang batasan bukanlah bentuk penolakan terhadap kerja sama.



Justru sebaliknya, batasan yang jelas membantu menciptakan hubungan profesional yang lebih sehat.



Ketika seseorang memahami kapan harus bekerja, kapan harus beristirahat, dan apa yang menjadi tanggung jawabnya, ia memiliki kesempatan lebih besar untuk mempertahankan energi dan konsistensi dalam jangka panjang.



Kita perlu berhenti mengukur dedikasi seseorang hanya dari seberapa sering mereka mengorbankan kehidupan pribadinya.



4. Percakapan tentang Penghargaan: "Apakah Kamu Merasa Usahamu Diakui?"



Tidak semua orang bekerja semata-mata untuk mendapatkan pujian. Namun, hampir setiap orang ingin merasa bahwa kontribusinya memiliki arti.



Sayangnya, banyak organisasi hanya memberikan perhatian ketika sesuatu berjalan salah.



Kesalahan mendapatkan evaluasi. Target yang tidak tercapai mendapatkan teguran. Pekerjaan yang terlambat mendapatkan pertanyaan.



Sebaliknya, pekerjaan yang dilakukan dengan baik sering dianggap sebagai sesuatu yang memang sudah seharusnya terjadi.



Akibatnya, seseorang bisa terus bekerja dengan baik tanpa pernah benar-benar merasa dihargai.



Dalam psikologi, persoalan ini berkaitan dengan kebutuhan manusia akan pengakuan, penghargaan sosial, dan rasa kompeten.



Teori determinasi diri (Self-Determination Theory) yang dikembangkan Edward Deci dan Richard Ryan menjelaskan tiga kebutuhan psikologis dasar manusia: otonomi, kompetensi, dan keterhubungan.



Kebutuhan kompetensi berkaitan dengan keinginan seseorang untuk merasa mampu dan efektif dalam melakukan sesuatu.



Ketika kontribusi seseorang diakui secara tulus, ia dapat memperoleh penguatan terhadap perasaan bahwa kemampuannya memiliki nilai.



Namun, penghargaan tidak selalu harus berbentuk bonus, promosi, atau penghargaan formal.



Terkadang, pengakuan sederhana jauh lebih bermakna.



Misalnya:



"Saya melihat usaha yang kamu berikan untuk menyelesaikan pekerjaan ini."



"Pendapatmu membantu kami melihat masalah dari sudut pandang berbeda."



"Terima kasih karena kamu tetap membantu tim ketika situasinya sulit."



"Bagian pekerjaan mana yang menurutmu belum mendapatkan pengakuan yang layak?"



Kita juga perlu membicarakan penghargaan secara lebih mendalam.



Sebab, setiap orang mungkin memiliki cara berbeda dalam merasakan pengakuan. Ada yang menghargai pujian secara langsung, ada yang lebih membutuhkan kesempatan berkembang, kepercayaan, kompensasi yang adil, atau keterlibatan dalam pengambilan keputusan.



Penting untuk membedakan penghargaan tulus dengan pujian manipulatif.



Mengatakan seseorang hebat sambil terus memberikan beban kerja yang tidak masuk akal bukanlah bentuk penghargaan yang sehat.



Pengakuan yang bermakna harus didukung oleh perlakuan yang adil.



5. Percakapan tentang Konflik: "Apa yang Belum Selesai di Antara Kita?"



Banyak orang menghindari konflik di tempat kerja karena takut merusak hubungan.



Ketika terjadi kesalahpahaman, sebagian memilih diam. Ketika merasa diperlakukan tidak adil, mereka menyimpan kekecewaan. Ketika tidak setuju dengan keputusan rekan kerja, mereka memilih mengikuti arus.



Dari luar, hubungan terlihat baik-baik saja.



Namun, di baliknya mungkin terdapat ketegangan yang terus menumpuk.



Dalam psikologi sosial, konflik merupakan bagian yang wajar dari interaksi manusia. Perbedaan kepentingan, nilai, persepsi, gaya komunikasi, dan kebutuhan dapat memunculkan ketidaksepakatan.



Masalahnya bukan semata-mata keberadaan konflik, melainkan bagaimana konflik tersebut dikelola.



Konflik yang tidak diselesaikan dapat berkembang menjadi ketidakpercayaan, komunikasi pasif-agresif, penurunan kolaborasi, dan bahkan permusuhan personal.



Kita membutuhkan percakapan yang memungkinkan orang membicarakan masalah tanpa harus saling menyerang.



Contohnya:



"Saya merasa ada kesalahpahaman dalam pekerjaan kita. Bisakah kita membicarakannya?"



"Bagaimana kamu melihat situasi yang terjadi kemarin?"



"Apa bagian dari komunikasi saya yang membuatmu merasa tidak nyaman?"



"Apa yang perlu kita ubah agar situasi ini tidak terulang?"



Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah komunikasi asertif.



Komunikasi asertif memungkinkan seseorang menyampaikan kebutuhan, perasaan, dan ketidaksetujuan secara jelas tanpa merendahkan orang lain.



Misalnya, daripada mengatakan, "Kamu selalu membuat pekerjaan menjadi sulit," seseorang dapat mengatakan, "Ketika perubahan dilakukan tanpa pemberitahuan, saya kesulitan menyesuaikan pekerjaan yang sedang berjalan."



Perbedaan ini penting karena kalimat pertama menyerang identitas seseorang, sedangkan kalimat kedua menjelaskan perilaku dan dampaknya.



Kita perlu membangun budaya di mana perbedaan pendapat tidak langsung dianggap sebagai serangan pribadi.



Hubungan profesional yang kuat bukan hubungan yang tidak pernah mengalami konflik. Hubungan yang kuat adalah hubungan yang mampu melewati konflik tanpa kehilangan rasa saling menghormati.



6. Percakapan tentang Makna dan Tujuan: "Mengapa Kita Sebenarnya Melakukan Semua Ini?"



Tidak semua orang kehilangan motivasi karena malas.



Sebagian orang kehilangan motivasi karena tidak lagi memahami makna dari pekerjaan yang mereka lakukan.



Mereka datang, mengerjakan tugas, memenuhi target, menghadiri rapat, dan mengulangi rutinitas yang sama setiap hari.



Namun, ada pertanyaan yang perlahan muncul:



"Untuk apa semua ini?"



Seseorang mungkin merasa pekerjaannya tidak memberikan dampak berarti. Ada yang merasa kemampuannya tidak berkembang. Ada pula yang tidak lagi melihat hubungan antara pekerjaan sehari-hari dan tujuan hidupnya.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep meaningful work atau pekerjaan yang dirasakan bermakna.



Pekerjaan yang bermakna bukan berarti seseorang harus selalu mencintai pekerjaannya atau menemukan misi besar dalam setiap tugas.



Makna dapat muncul dari berbagai sumber: membantu orang lain, memberikan kontribusi kepada masyarakat, mengembangkan kemampuan, menciptakan sesuatu, memperoleh kemandirian, atau mendukung kehidupan keluarga.



Perspektif ini juga berhubungan dengan teori determinasi diri. Selain kompetensi dan otonomi, manusia membutuhkan keterhubungan atau relatedness, yaitu perasaan terhubung dengan orang lain dan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar.



Ketika seseorang memahami mengapa pekerjaannya penting, ia dapat memiliki hubungan yang lebih kuat dengan aktivitas yang dilakukannya.



Karena itu, kita membutuhkan percakapan seperti:



"Apa yang membuat pekerjaan ini terasa berarti bagimu?"



"Apakah kamu masih merasa berkembang di posisi sekarang?"



"Bagian pekerjaan mana yang paling memberikan kepuasan?"



"Apakah ada sesuatu yang ingin kamu capai tetapi belum mendapatkan kesempatan?"



Pertanyaan-pertanyaan tersebut seharusnya tidak hanya muncul saat wawancara kerja atau evaluasi tahunan.



Percakapan tentang makna pekerjaan perlu menjadi bagian dari hubungan profesional sehari-hari.



Sebab, seseorang bukan hanya membutuhkan alasan untuk bekerja hari ini, tetapi juga gambaran tentang bagaimana pekerjaannya berhubungan dengan masa depan yang ingin ia bangun.



7. Percakapan tentang Masa Depan dan Kerentanan: "Apa yang Sebenarnya Kamu Butuhkan untuk Bertumbuh?"



Di tempat kerja, kita sering membicarakan target karier dalam bentuk yang sangat teknis.



Kita membahas promosi, kenaikan jabatan, sertifikasi, penilaian kinerja, dan pencapaian tertentu.



Namun, jarang ada percakapan yang lebih manusiawi tentang ketidakpastian masa depan.



Seseorang mungkin tidak yakin apakah masih ingin bekerja di bidang yang sama. Ada karyawan yang merasa tertinggal dibandingkan rekan-rekannya. Ada pula yang sebenarnya ingin mencoba sesuatu yang berbeda, tetapi takut kehilangan stabilitas.



Sebagian orang ingin berkembang menjadi pemimpin, sementara sebagian lainnya justru ingin menjadi ahli tanpa harus mengelola tim.



Kita sering menganggap bahwa pertumbuhan karier harus selalu berarti naik jabatan.



Padahal, perkembangan profesional memiliki banyak bentuk.



Dalam psikologi perkembangan, manusia terus mengalami perubahan kebutuhan, tujuan, dan identitas sepanjang kehidupannya.



Apa yang dianggap penting pada awal karier mungkin berbeda dengan apa yang dibutuhkan seseorang sepuluh tahun kemudian.



Karena itu, percakapan tentang masa depan tidak seharusnya hanya berfokus pada kepentingan organisasi.



Kita juga perlu membicarakan aspirasi dan kebutuhan individu.



Contoh pertanyaan yang bisa diajukan:



"Kemampuan apa yang ingin kamu kembangkan dalam beberapa tahun ke depan?"



"Apakah pekerjaanmu saat ini masih sesuai dengan tujuan profesionalmu?"



"Apa yang ingin kamu coba tetapi belum berani lakukan?"



"Dukungan seperti apa yang kamu butuhkan untuk berkembang?"



"Jika tidak perlu khawatir dinilai orang lain, perubahan apa yang ingin kamu lakukan dalam kariermu?"



Percakapan seperti ini membutuhkan keterbukaan dan kepercayaan.



Seorang pemimpin tidak harus selalu memiliki semua jawaban. Terkadang, tugas terpentingnya adalah membantu seseorang memahami pilihan dan potensinya sendiri.



Lebih jauh lagi, percakapan tentang kerentanan dapat mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki ketidakpastian.



Jabatan tidak menghilangkan rasa takut. Pengalaman tidak menjamin seseorang selalu percaya diri. Kesuksesan tidak berarti seseorang telah menemukan semua jawaban.



Kita semua masih bertumbuh.



Dan tempat kerja seharusnya menjadi salah satu ruang yang memungkinkan pertumbuhan tersebut terjadi.



Mengapa Tujuh Percakapan Ini Begitu Sulit Dilakukan?



Jika percakapan-percakapan tersebut begitu penting, mengapa kita jarang melakukannya?



Ada beberapa penjelasan psikologis dan organisasional.



Pertama, ketakutan terhadap penilaian sosial.



Manusia memiliki kebutuhan untuk diterima oleh kelompok sosialnya. Di lingkungan kerja, penerimaan tersebut sering dianggap berkaitan dengan reputasi, peluang karier, dan keamanan posisi.



Akibatnya, seseorang mungkin memilih menyembunyikan kesulitan daripada mengambil risiko dianggap tidak kompeten.



Kedua, budaya profesional yang terlalu menekankan performa.



Ketika organisasi hanya menghargai hasil yang terlihat, karyawan dapat belajar bahwa menunjukkan kerentanan merupakan sesuatu yang berbahaya.



Mereka akhirnya membangun citra selalu kuat, selalu siap, dan selalu mampu.



Ketiga, kurangnya keterampilan komunikasi emosional.



Tidak semua orang terbiasa membicarakan perasaan, kebutuhan, dan konflik secara konstruktif.



Sebagian orang bahkan tidak memiliki kosakata yang cukup untuk menjelaskan apa yang sedang mereka rasakan.



Keempat, ketimpangan kekuasaan.



Percakapan antara karyawan dan atasan tidak selalu berlangsung dalam posisi yang setara. Karyawan mungkin takut bahwa kejujuran akan memengaruhi penilaian kinerja atau peluang promosi.



Kelima, anggapan bahwa emosi harus ditinggalkan di luar kantor.



Pandangan ini mengabaikan kenyataan bahwa emosi memengaruhi perhatian, pengambilan keputusan, hubungan interpersonal, dan kemampuan seseorang bekerja sama.



Kita tidak harus menjadikan tempat kerja sebagai ruang terapi. Namun, kita juga tidak dapat mengharapkan manusia meninggalkan seluruh pengalaman emosionalnya ketika memasuki kantor.



Bagaimana Memulai Percakapan yang Lebih Manusiawi di Tempat Kerja?



Membangun komunikasi yang lebih terbuka tidak harus dimulai dengan perubahan budaya organisasi yang besar.



Kita dapat memulainya melalui kebiasaan sederhana.



1. Mulailah dengan mendengarkan, bukan langsung memberikan solusi.



Ketika seseorang bercerita tentang kesulitannya, jangan terburu-buru memberikan nasihat. Terkadang, mereka hanya membutuhkan seseorang yang bersedia mendengarkan tanpa menghakimi.



2. Ciptakan ruang aman untuk berbicara.



Jangan mempermalukan orang yang mengakui kesalahan atau menyampaikan ketidaksetujuan. Respons seorang pemimpin terhadap keterbukaan akan menentukan apakah orang lain berani melakukan hal yang sama.



3. Gunakan pertanyaan terbuka.



Daripada hanya bertanya, "Apakah semuanya baik-baik saja?", cobalah bertanya, "Apa tantangan terbesar yang sedang kamu hadapi dalam pekerjaan?"



4. Jangan memaksa orang untuk terbuka.



Keterbukaan adalah pilihan, bukan kewajiban. Setiap orang memiliki batas privasi yang harus dihormati.



5. Jadikan percakapan sebagai kebiasaan, bukan acara sesekali.



Komunikasi yang sehat tidak bisa dibangun hanya melalui satu seminar, satu sesi pelatihan, atau satu kegiatan membangun tim.



Ia tumbuh melalui interaksi sehari-hari yang konsisten.



6. Pastikan percakapan diikuti tindakan nyata.



Tidak ada gunanya meminta karyawan berbicara tentang kelelahan jika organisasi tidak bersedia mengevaluasi beban kerja. Tidak ada gunanya mengundang kritik jika setiap kritik justru mendapatkan hukuman.



Kepercayaan dibangun bukan hanya melalui kata-kata, melainkan melalui pengalaman bahwa keterbukaan benar-benar dihargai.



Penutup: Kita Tidak Hanya Membutuhkan Tempat untuk Bekerja, tetapi Juga Tempat untuk Menjadi Manusia



Pada akhirnya, tempat kerja bukan sekadar kumpulan meja, komputer, target, dan laporan.



Tempat kerja adalah ruang sosial tempat manusia menghabiskan sebagian besar waktunya, membangun hubungan, menghadapi tekanan, mengembangkan kemampuan, mengalami kegagalan, dan mencari makna.



Kita mungkin tidak bisa menghilangkan seluruh konflik, tekanan, atau ketidakpastian dari kehidupan profesional.



Namun, kita bisa menciptakan lingkungan di mana hal-hal tersebut tidak harus dihadapi sendirian.



Tujuh percakapan yang sering kita hindari sebenarnya berbicara tentang kebutuhan manusia yang sangat mendasar: ingin didengar, ingin dihargai, ingin merasa aman, ingin memiliki kendali atas hidupnya, ingin terhubung dengan orang lain, dan ingin merasa bahwa apa yang dilakukannya memiliki arti.



Mungkin sudah waktunya kita mengubah cara memandang komunikasi di tempat kerja.



Tidak semua percakapan harus berakhir dengan keputusan bisnis. Tidak semua diskusi harus menghasilkan angka atau strategi. Tidak semua pertemuan harus membahas produktivitas.



Ada kalanya percakapan paling penting justru dimulai dengan pertanyaan sederhana:



"Bagaimana keadaanmu sebenarnya?"



Sebab, di balik setiap jabatan ada manusia. Di balik setiap target ada seseorang yang berusaha. Dan di balik setiap organisasi yang ingin berkembang, ada orang-orang yang membutuhkan ruang untuk didengar dan dipahami.



