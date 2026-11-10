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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Selasa, 10 November 2026 | 22.40 WIB

6 Alasan Mengapa Semakin Banyak Orang Mengalami Burnout di Tempat Kerja Menurut Psikologi

seseorang yang burnout di tempat kerja./Magnific/The Yuri Arcurs Collection - Image

seseorang yang burnout di tempat kerja./Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Dulu, burnout sering dianggap sebagai masalah yang dialami oleh orang-orang yang bekerja terlalu keras. Seseorang bekerja berjam-jam, mengambil terlalu banyak tanggung jawab, kurang tidur, lalu akhirnya merasa kelelahan secara fisik dan mental.

Namun, burnout sebenarnya jauh lebih kompleks daripada sekadar "terlalu banyak bekerja".

Seseorang bisa mengalami burnout meskipun jam kerjanya terlihat normal. Ia bisa datang ke kantor tepat waktu, pulang sesuai jadwal, bahkan masih memiliki waktu untuk keluarga dan kehidupan pribadi. Tetapi di dalam dirinya, ada perasaan lelah yang tidak kunjung hilang, kehilangan motivasi, mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi, dan mulai merasa bahwa pekerjaannya tidak lagi memiliki makna.

Dalam psikologi, burnout dipahami sebagai kondisi yang berkaitan dengan stres kerja kronis yang tidak berhasil dikelola dengan baik. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengategorikan burnout sebagai fenomena yang berkaitan dengan pekerjaan, bukan sebagai kondisi medis tersendiri.

Yang menarik, burnout tidak selalu muncul karena satu penyebab. Biasanya ada akumulasi berbagai tekanan: tuntutan pekerjaan yang tinggi, kurangnya kendali, hubungan kerja yang buruk, ketidakjelasan peran, kurangnya penghargaan, hingga konflik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

Lalu, mengapa semakin banyak orang tampaknya mengalami burnout di tempat kerja?

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (3/11), terdapat enam alasan yang dapat menjelaskannya dari perspektif psikologi.

1. Batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi semakin kabur

Salah satu perubahan terbesar dalam dunia kerja modern adalah hilangnya batas yang jelas antara "waktu kerja" dan "waktu pribadi".

Dahulu, ketika seseorang meninggalkan kantor, secara relatif pekerjaan juga ikut ditinggalkan. Sekarang, pekerjaan dapat mengikuti seseorang ke mana saja melalui laptop dan smartphone.

Editor: Hanny Suwindari
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