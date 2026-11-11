Ingin Mengatakan Tidak di Tempat Kerja Tanpa Merusak Hubungan? Lakukan 6 Strategi Menurut Psikologi

JawaPos.com - Mengatakan "tidak" di tempat kerja bukanlah perkara mudah bagi sebagian orang. Apalagi jika permintaan datang dari atasan, rekan kerja senior, atau seseorang yang memiliki pengaruh besar dalam lingkungan profesional. Ada perasaan tidak enak, takut dianggap tidak kooperatif, khawatir mengecewakan orang lain, hingga cemas hubungan kerja menjadi renggang.

Akibatnya, banyak orang memilih mengatakan "ya" meskipun sebenarnya sedang kewalahan. Mereka menerima pekerjaan tambahan ketika jadwal sudah penuh, membantu rekan kerja meskipun memiliki tanggung jawab sendiri, atau menyanggupi tenggat waktu yang sebenarnya tidak realistis.

Pada awalnya, sikap tersebut mungkin terlihat seperti bentuk profesionalisme. Namun, jika terus dilakukan, kebiasaan ini justru bisa menjadi bumerang. Beban kerja semakin menumpuk, waktu istirahat berkurang, produktivitas menurun, dan rasa kesal perlahan muncul.

Ironisnya, seseorang yang selalu berusaha menyenangkan orang lain justru bisa kehilangan kemampuan untuk menjaga kualitas pekerjaannya sendiri.

Dalam psikologi, kemampuan untuk menyampaikan kebutuhan, pendapat, dan batasan secara jujur tanpa merendahkan orang lain dikenal sebagai assertive communication atau komunikasi asertif.'

Baca Juga:120 Anggota DPR Resmi Ajukan Hak Menyatakan Pendapat untuk Pemakzulan Gibran

Komunikasi asertif berbeda dengan sikap agresif maupun pasif. Orang yang agresif cenderung mengabaikan kepentingan orang lain, sedangkan orang yang pasif sering mengorbankan kepentingannya sendiri demi menghindari konflik.

Sebaliknya, orang yang asertif mampu menghargai kebutuhan orang lain sekaligus menjaga batasan dirinya.

Kabar baiknya, mengatakan tidak bukan berarti harus bersikap kasar, egois, atau tidak mau bekerja sama. Ada cara untuk menolak permintaan secara profesional tanpa membuat hubungan dengan rekan kerja menjadi buruk.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (11/11), jika kamu ingin belajar mengatakan tidak di tempat kerja tanpa merusak hubungan, berikut enam strategi yang bisa diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.