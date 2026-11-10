Rezeki dan Kemewahan Konon Mengiringi, 8 Weton Ini Masuk Daftar Balungan Sugih

JawaPos.com – Dalam kebudayaan Jawa, weton kelahiran tidak hanya digunakan untuk menentukan hari lahir seseorang, tetapi juga kerap menjadi bagian dari tradisi untuk membaca karakter dan peruntungan hidup.

Salah satu istilah yang cukup menarik perhatian adalah Balungan Sugih. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, istilah tersebut merujuk pada gambaran seseorang yang dipercaya memiliki potensi menjalani kehidupan berkecukupan, bahkan bergelimang harta.

Weton yang masuk dalam kategori ini biasanya dikaitkan dengan berbagai karakter positif, mulai dari ketekunan bekerja, kecerdasan mengelola keuangan, kemampuan menjalin hubungan sosial, hingga keberanian menghadapi tantangan.

Tidak mengherankan jika pembahasan mengenai Balungan Sugih sering membuat masyarakat penasaran. Sebab, sejumlah weton dipercaya mempunyai karakter yang mendukung perjalanan menuju kesuksesan dan kemapanan finansial.

Dikutip dari akun YouTube Njowo Rato, terdapat delapan weton yang disebut memiliki keterkaitan dengan Balungan Sugih dan kehidupan penuh kemakmuran menurut Primbon Jawa. Berikut daftar beserta karakteristiknya.

1. Kamis Legi

Kamis Legi menjadi salah satu weton yang dipercaya mempunyai potensi besar untuk mencapai kehidupan berkecukupan.

Orang yang lahir pada weton ini digambarkan sebagai pribadi yang suka membantu, pekerja keras, serta memiliki pandangan jauh ke depan. Mereka tidak mudah puas dengan pencapaian yang sudah diperoleh dan cenderung terus berusaha memperbaiki kehidupannya.

Sikap sabar dan konsisten menjadi karakter yang menonjol. Dalam menjalani pekerjaan maupun usaha, mereka dipercaya mampu menghadapi proses panjang tanpa mudah kehilangan semangat.