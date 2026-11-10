Aging like Fine Wine! 3 Bulan Kelahiran yang Makin Memikat dan Menawan Seiring Bertambahnya Usia

JawaPos.com — Bertambahnya usia tidak selalu berarti kehilangan daya tarik. Seiring berjalannya waktu, pengalaman hidup dapat membentuk cara seseorang berpikir, mengambil keputusan, hingga memandang dunia.

Proses pendewasaan juga sering kali membuat seseorang semakin mengenali dirinya sendiri, memahami prioritas, dan mengembangkan kualitas yang sebelumnya belum terlihat.

Ada orang yang justru semakin menunjukkan pesona seiring bertambahnya usia. Mereka tidak hanya dinilai dari penampilan, tetapi juga dari kematangan berpikir, kebijaksanaan, ketekunan, serta kemampuan menghadapi berbagai perubahan.

Kualitas tersebut diibaratkan seperti anggur berkualitas tinggi yang membutuhkan waktu untuk mengembangkan rasa dan karakter terbaiknya. Dalam astrologi, bulan kelahiran kerap dikaitkan dengan kecenderungan karakter seseorang.

Dilansir dari Collective World, Selasa (3/11/2026), ada tiga bulan kelahiran yang disebut memiliki karakteristik seperti anggur berkualitas tinggi atau aging like fine wine.

Ketiganya digambarkan memiliki keunggulan berbeda, mulai dari kemampuan membangun kestabilan hidup hingga ketekunan mengembangkan kemampuan dan kebijaksanaan. Berikut penjelasannya.

1. Mei: Semakin Matang dalam Menghargai Keindahan dan Kestabilan

Orang yang lahir pada Mei digambarkan memiliki kecenderungan menikmati pengalaman yang melibatkan pancaindra, menyukai keindahan, dan mengutamakan kestabilan hidup.

Seiring bertambahnya usia, apresiasi mereka terhadap berbagai hal menjadi semakin mendalam. Mereka tidak lagi hanya tertarik pada sesuatu yang terlihat menarik, tetapi juga mampu menghargai detail dan keindahan yang lebih subtil.