Aging like Fine Wine! 3 Bulan Kelahiran yang Makin Memikat dan Menawan Seiring Bertambahnya Usia

Ilustrasi seseorang yang semakin matang, bijaksana, dan percaya diri seiring bertambahnya usia../ (Collective World)
JawaPos.com — Bertambahnya usia tidak selalu berarti kehilangan daya tarik. Seiring berjalannya waktu, pengalaman hidup dapat membentuk cara seseorang berpikir, mengambil keputusan, hingga memandang dunia.
Proses pendewasaan juga sering kali membuat seseorang semakin mengenali dirinya sendiri, memahami prioritas, dan mengembangkan kualitas yang sebelumnya belum terlihat.
Ada orang yang justru semakin menunjukkan pesona seiring bertambahnya usia. Mereka tidak hanya dinilai dari penampilan, tetapi juga dari kematangan berpikir, kebijaksanaan, ketekunan, serta kemampuan menghadapi berbagai perubahan.
Kualitas tersebut diibaratkan seperti anggur berkualitas tinggi yang membutuhkan waktu untuk mengembangkan rasa dan karakter terbaiknya. Dalam astrologi, bulan kelahiran kerap dikaitkan dengan kecenderungan karakter seseorang.
Dilansir dari Collective World, Selasa (3/11/2026), ada tiga bulan kelahiran yang disebut memiliki karakteristik seperti anggur berkualitas tinggi atau aging like fine wine.
Ketiganya digambarkan memiliki keunggulan berbeda, mulai dari kemampuan membangun kestabilan hidup hingga ketekunan mengembangkan kemampuan dan kebijaksanaan. Berikut penjelasannya.
1. Mei: Semakin Matang dalam Menghargai Keindahan dan Kestabilan
Orang yang lahir pada Mei digambarkan memiliki kecenderungan menikmati pengalaman yang melibatkan pancaindra, menyukai keindahan, dan mengutamakan kestabilan hidup.
Seiring bertambahnya usia, apresiasi mereka terhadap berbagai hal menjadi semakin mendalam. Mereka tidak lagi hanya tertarik pada sesuatu yang terlihat menarik, tetapi juga mampu menghargai detail dan keindahan yang lebih subtil.
Dalam urusan keuangan, mereka dikenal mengutamakan keamanan dan perencanaan jangka panjang. Sikap berhati-hati dalam mengelola uang diharapkan berkembang menjadi fondasi finansial yang lebih kuat seiring waktu.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022