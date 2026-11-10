Kesabaran Berbuah Kekayaan, 5 Shio Ini Diramalkan Hidup Makmur di Masa Depan

Ilustrasi naik derajat (Freepik)
JawaPos.com – Perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya seseorang harus menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kesulitan ekonomi, kegagalan dalam pekerjaan, hingga kekecewaan yang datang dari orang-orang terdekat.
Namun, pengalaman pahit tersebut sering kali menjadi pelajaran berharga untuk membentuk pribadi yang lebih kuat. Kesabaran, keteguhan hati, dan kemampuan bangkit dari keterpurukan menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.
Dalam kepercayaan Feng Shui dan astrologi Tiongkok, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio kelahirannya. Beberapa shio dipercaya memiliki perjalanan hidup yang penuh ujian sebelum akhirnya memasuki fase kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.
Dilansir dari laman Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang diramalkan berpeluang mengalami perubahan nasib setelah melewati berbagai kesulitan. Ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan mereka dipercaya menjadi gambaran perjalanan menuju kehidupan yang lebih makmur.
Berikut lima shio yang dimaksud.
1. Shio Kambing – Kesabaran Membawa Perubahan Besar dalam Kehidupan
Pemilik shio Kambing dikenal mempunyai kepribadian lembut, penyayang, dan mudah memahami perasaan orang lain. Meski terlihat tenang, perjalanan hidup mereka dipercaya tidak selalu dipenuhi kemudahan.
Berbagai persoalan, mulai dari hubungan keluarga hingga masalah keuangan, terkadang menjadi ujian yang harus dihadapi. Tidak jarang mereka juga merasakan kekecewaan akibat terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada orang lain.
Meski demikian, shio Kambing dikenal mampu bertahan dan mengambil pelajaran dari setiap pengalaman. Mereka cenderung memilih berdamai dengan keadaan daripada terus larut dalam kesedihan.
Dalam pandangan Feng Shui, unsur bumi yang dikaitkan dengan karakter shio ini melambangkan keseimbangan dan ketenangan. Ketika mampu mengelola perasaan serta terus mengembangkan kemampuan diri, mereka dipercaya mempunyai peluang untuk membangun kehidupan yang lebih stabil dan berkecukupan.
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Jawa Pos
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