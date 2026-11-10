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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Selasa, 10 November 2026 | 22.39 WIB

Rezeki Datang dari Berbagai Arah, 5 Shio Ini Diramalkan Segera Hidup Makmur

seseorang yang hartanya segera menjulang./Freepik/freepik - Image

seseorang yang hartanya segera menjulang./Freepik/freepik

JawaPos.com – Setiap orang tentu menginginkan kehidupan finansial yang lebih baik. Harapan untuk memperoleh penghasilan besar, mengembangkan usaha, hingga menikmati kehidupan berkecukupan menjadi motivasi banyak orang dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Dalam astrologi Tiongkok, perjalanan rezeki dan keberuntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio kelahirannya. Setiap shio dipercaya mempunyai karakter serta energi tersendiri yang dapat menggambarkan bagaimana seseorang menghadapi kesempatan dan tantangan dalam kehidupan.

Ada kalanya peluang besar muncul ketika seseorang berada dalam fase kehidupan yang tepat. Kesempatan bisnis, perkembangan karier, hingga hubungan dengan orang-orang berpengaruh dipercaya dapat menjadi jalan menuju perubahan kondisi ekonomi.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang diramalkan akan memasuki periode penuh keberuntungan dan berpeluang mengalami peningkatan finansial. Mereka dipercaya mempunyai karakter yang mendukung datangnya kesempatan untuk membangun kehidupan lebih makmur.

Berikut lima shio yang dimaksud.

1. Shio Naga – Memiliki Karisma dan Peluang Besar Menuju Kemakmuran

Shio Naga dikenal sebagai lambang kekuatan, keberanian, dan kepemimpinan dalam astrologi Tiongkok. Orang yang lahir di bawah naungan shio ini sering digambarkan mempunyai kepercayaan diri tinggi serta ambisi kuat untuk mencapai keberhasilan.

Karakter tersebut membuat mereka dipercaya mampu menarik berbagai kesempatan yang berpotensi meningkatkan kondisi finansial. Dalam dunia pekerjaan maupun bisnis, kemampuan memimpin dan mengambil keputusan menjadi modal penting untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

Pada periode keberuntungan yang diramalkan, pemilik shio Naga disebut berpeluang menemukan kesempatan baru yang membawa keuntungan. Hal itu bisa berupa perkembangan usaha, peningkatan jabatan, maupun peluang investasi yang menjanjikan.

Namun, keberhasilan tetap perlu diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana. Sikap rendah hati dan kemampuan mempertimbangkan risiko menjadi kunci agar hasil yang diperoleh dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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