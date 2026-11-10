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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 10 November 2026 | 22.33 WIB

Punya Energi Keberuntungan Kuat, 7 Weton Ini Diramalkan Banjir Rezeki Berulang Kali

weton mujur yang bawa keuntungan berkali-kali lipat menurut primbon jawa./Freepik/ freepik - Image

weton mujur yang bawa keuntungan berkali-kali lipat menurut primbon jawa./Freepik/ freepik

JawaPos.com – Keberuntungan dan kelancaran rezeki menjadi harapan banyak orang dalam menjalani kehidupan. Tidak sedikit masyarakat yang percaya bahwa waktu kelahiran seseorang memiliki hubungan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peluang mendapatkan kemakmuran.

Dalam tradisi Jawa, perhitungan weton menjadi salah satu warisan budaya yang masih sering digunakan untuk mengenali karakter dan peruntungan seseorang. Perhitungan tersebut menggabungkan hari kelahiran dengan lima pasaran Jawa, yakni Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon.

Berdasarkan kepercayaan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dianggap mempunyai peruntungan istimewa. Pemiliknya digambarkan memiliki karakter pekerja keras, intuisi kuat, serta kemampuan menjalin hubungan baik yang dipercaya dapat membuka berbagai kesempatan dalam kehidupan.

Dikutip dari akun YouTube Energi Weton, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki keberuntungan besar dan berpotensi memperoleh keuntungan berkali-kali lipat. Berikut daftar lengkapnya.

1. Rabu Pon

Rabu Pon memiliki jumlah neptu 14, hasil penjumlahan nilai hari Rabu sebesar 7 dan pasaran Pon sebesar 7.

Orang yang lahir dengan weton ini dikenal mempunyai ketekunan tinggi dan tidak gampang menyerah ketika menghadapi persoalan. Mereka cenderung memilih bekerja dengan tenang serta lebih mengutamakan hasil daripada banyak berbicara.

Dalam urusan pekerjaan dan usaha, Rabu Pon dipercaya mempunyai kemampuan melihat kesempatan yang bisa dikembangkan menjadi sumber penghasilan.

Konsistensi menjadi salah satu kekuatan terbesar mereka. Meski hasil yang diharapkan tidak selalu datang dengan cepat, kesabaran dalam menjalani proses dipercaya mampu mengantarkan mereka menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

2. Kamis Kliwon

Editor: Setyo Adi Nugroho
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