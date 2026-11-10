Hatinya Tulus dan Penuh Berkah, 5 Shio Ini Konon Mudah Mendapat Pertolongan Semesta

JawaPos.com – Setiap orang tentu berharap doa-doa yang dipanjatkan dapat membawa kebaikan bagi kehidupan. Dalam kepercayaan fengshui, karakter dan energi yang dimiliki seseorang dipercaya mempunyai kaitan dengan keberuntungan, ketenangan batin, hingga kelancaran rezeki.

Beberapa shio bahkan dianggap memiliki keistimewaan karena dikenal berhati tulus, senang membantu, serta tidak mudah melupakan rasa syukur dalam berbagai keadaan. Sifat-sifat tersebut dipercaya menjadi sumber energi positif yang mendatangkan banyak kebaikan.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang dipercaya mempunyai energi spiritual kuat, sehingga kerap dikaitkan dengan doa yang tulus, kehidupan penuh berkah, dan kemudahan memperoleh rezeki.

1. Shio Kambing: Berhati Lembut dan Gemar Menebarkan Kebaikan

Shio Kambing dikenal sebagai pribadi yang penuh kasih sayang dan memiliki kepedulian tinggi terhadap orang lain. Dalam filosofi fengshui, shio ini dikaitkan dengan elemen tanah yang melambangkan ketenangan, kestabilan, dan keharmonisan.

Mereka biasanya tidak suka menyakiti orang lain dan lebih memilih menyelesaikan persoalan dengan cara yang baik. Ketika memanjatkan doa, ketulusan menjadi hal yang paling mereka utamakan.

Pemilik shio ini juga dipercaya tidak mudah melupakan orang-orang yang pernah membantunya. Mereka senang berbagi dan memberikan pertolongan tanpa selalu mengharapkan balasan.

Menurut kepercayaan tersebut, kebiasaan berbuat baik inilah yang membuat Shio Kambing sering dikaitkan dengan datangnya keberkahan. Meski menjalani kehidupan sederhana, mereka diyakini selalu memiliki jalan untuk memperoleh kecukupan.

2. Shio Anjing: Setia, Jujur, dan Memiliki Ketulusan Tinggi

Shio Anjing melambangkan kesetiaan dan kejujuran. Orang yang berada di bawah naungan shio ini umumnya dikenal sebagai sosok yang dapat dipercaya dan memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap orang-orang terdekat.

Mereka tidak mudah mengingkari janji serta selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan keluarga maupun sahabat.

Dalam hal spiritual, Shio Anjing dipercaya mempunyai ketulusan ketika mendoakan orang lain. Bahkan, mereka tidak segan memanjatkan doa untuk seseorang yang pernah mengalami konflik dengannya.

Sikap ikhlas dan kepedulian tersebut dianggap membawa energi positif dalam kehidupannya. Rezeki yang diperoleh pun dipercaya tidak hanya memberikan kebahagiaan bagi diri sendiri, tetapi juga dapat membantu orang-orang di sekitarnya.

3. Shio Babi: Penuh Rasa Syukur dan Identik dengan Kemakmuran

Meski terkadang dianggap kurang ambisius, Shio Babi justru mempunyai makna positif dalam tradisi astrologi Tiongkok. Shio ini sering dihubungkan dengan kemakmuran, kebahagiaan, serta kemurahan hati.

Pemiliknya dikenal mudah bersyukur dan tidak keberatan berbagi apa yang dimiliki kepada orang lain. Mereka juga cenderung menikmati kehidupan tanpa harus selalu membandingkan pencapaiannya dengan orang lain.

Ketulusan dan rasa syukur tersebut dipercaya menjadi alasan mengapa Shio Babi sering dikaitkan dengan keberuntungan.

Dalam urusan doa, mereka diyakini mempunyai harapan yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi juga kebahagiaan keluarga dan orang-orang tercinta.

Tidak mengherankan apabila shio ini kerap dianggap sebagai simbol kemakmuran dan pembawa suasana harmonis dalam rumah tangga.

4. Shio Ular: Bijaksana dan Memiliki Intuisi yang Tajam

Berbeda dengan beberapa shio lainnya, Shio Ular dikenal mempunyai karakter yang tenang, penuh pertimbangan, dan tidak mudah mengungkapkan segala sesuatu kepada orang lain.

Dalam kepercayaan fengshui, shio ini sering dikaitkan dengan kebijaksanaan serta kemampuan memahami keadaan secara mendalam.

Pemilik Shio Ular biasanya lebih suka memikirkan sesuatu sebelum mengambil keputusan. Mereka juga dipercaya memiliki intuisi yang kuat ketika menghadapi berbagai persoalan kehidupan.

Sifat tersebut membuat mereka sering dianggap mempunyai kedalaman spiritual tersendiri. Ketika berdoa, mereka cenderung melakukannya dengan penuh ketenangan dan keyakinan.

Keberuntungan Shio Ular dipercaya datang melalui berbagai kesempatan yang muncul pada waktu yang tepat. Mereka juga dianggap mampu melewati masa sulit berkat kesabaran dan kemampuan membaca keadaan.

5. Shio Kelinci: Lembut, Rendah Hati, dan Dipenuhi Energi Positif

Shio Kelinci dikenal mempunyai karakter ramah, lembut, serta mudah menciptakan suasana nyaman bagi orang-orang di sekitarnya.

Dalam filosofi fengshui, shio ini dikaitkan dengan elemen kayu yang melambangkan pertumbuhan, kehidupan, dan keseimbangan.

Mereka cenderung menghindari perselisihan serta lebih menyukai hubungan yang harmonis. Ketika membantu orang lain, Shio Kelinci biasanya tidak terlalu memikirkan keuntungan yang akan diperoleh.

Ketulusan tersebut dipercaya menjadi salah satu sumber keberuntungan dalam perjalanan hidupnya.

Selain itu, pemilik Shio Kelinci juga dianggap memiliki kemampuan menjaga ketenangan ketika menghadapi masalah. Mereka tidak mudah mengambil keputusan secara terburu-buru dan lebih mengutamakan pertimbangan matang.

Dalam kepercayaan fengshui, karakter inilah yang membuat Shio Kelinci sering disebut sebagai pembawa kedamaian dan keberkahan bagi keluarga.