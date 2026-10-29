Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Penulis: Endah Primasari Utami
Jumat, 30 Oktober 2026 | 04.28 WIB

Anugerah Apa yang Semesta Berikan kepada Anda? Cek Melalui Apa yang Pertama Terlihat, Ini Artinya...

Apa yang pertama terlihat ungkap anugerah yang semesta berikan kepada Anda. Sumber: Instagram thespiritualflame. - Image

Apa yang pertama terlihat ungkap anugerah yang semesta berikan kepada Anda. Sumber: Instagram thespiritualflame.

JawaPos.com - Tes kepribadian melalui apa yang pertama terlihat diyakini mampu mengungkap sesuatu yang tersembunyi dari diri Anda, mungkin itu anugerah yang semesta berikan kepada Anda.

Dilansir JawaPos.com dari thespiritualflame pada Senin (26/10), berikut ini makna dibalik apa yang pertama terlihat.

1. Payung

Anda dianugerahi rasa welas asih, penuh kasih sayang, dan hangat.

Semua kualitas itu membuat orang lain merasa diperhatikan dan dipahami oleh Anda.

Mungkin, Anda mudah merasa frustasi dan cenderung terlalu overthinking.

Anda juga sering memikirkan perihal keuangan dan bekerja keras demi membangun kehidupan yang baik.

Tanggung jawab yang Anda pikul sungguhlah banyak.

Bisa jadi, Anda adalah seorang tulang punggung keluarga atau memegang posisi otoritas di rumah maupun di tempat kerja.

Kemampuan komunikasi yang baik dan sering mencetuskan ide-ide brilian serta menjadi seorang penentu trend atau 'trendsetter'.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Suka Menyendiri atau Senang Bersosialisasi? Kenali Tipe Kepribadianmu - Image
Kepribadian

Suka Menyendiri atau Senang Bersosialisasi? Kenali Tipe Kepribadianmu

Rabu, 28 Oktober 2026 | 02.58 WIB

Arti Garis Kehidupan pada Telapak Tangan terhadap Kepribadian Seseorang, Simak - Image
Kepribadian

Arti Garis Kehidupan pada Telapak Tangan terhadap Kepribadian Seseorang, Simak

Rabu, 28 Oktober 2026 | 00.39 WIB

6 Kepribadian Remaja yang Orang Tuanya Tidak Percaya dengannya Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

6 Kepribadian Remaja yang Orang Tuanya Tidak Percaya dengannya Menurut Psikologi

Selasa, 27 Oktober 2026 | 23.00 WIB

Terpopuler

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling - Image
1

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

2

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

5

Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

6

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

7

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

9

Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari

10

Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore