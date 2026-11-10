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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 10 November 2026 | 21.02 WIB

Hatinya Tulus dan Penuh Berkah, 5 Shio Ini Konon Mudah Mendapat Pertolongan Semesta

Shio yang Doanya Bisa Menembus Langit. (unsplash.com) - Image

Shio yang Doanya Bisa Menembus Langit. (unsplash.com)

JawaPos.com – Setiap orang tentu berharap doa-doa yang dipanjatkan dapat membawa kebaikan bagi kehidupan. Dalam kepercayaan fengshui, karakter dan energi yang dimiliki seseorang dipercaya mempunyai kaitan dengan keberuntungan, ketenangan batin, hingga kelancaran rezeki.

Beberapa shio bahkan dianggap memiliki keistimewaan karena dikenal berhati tulus, senang membantu, serta tidak mudah melupakan rasa syukur dalam berbagai keadaan. Sifat-sifat tersebut dipercaya menjadi sumber energi positif yang mendatangkan banyak kebaikan.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang dipercaya mempunyai energi spiritual kuat, sehingga kerap dikaitkan dengan doa yang tulus, kehidupan penuh berkah, dan kemudahan memperoleh rezeki.

1. Shio Kambing: Berhati Lembut dan Gemar Menebarkan Kebaikan

Shio Kambing dikenal sebagai pribadi yang penuh kasih sayang dan memiliki kepedulian tinggi terhadap orang lain. Dalam filosofi fengshui, shio ini dikaitkan dengan elemen tanah yang melambangkan ketenangan, kestabilan, dan keharmonisan.

Mereka biasanya tidak suka menyakiti orang lain dan lebih memilih menyelesaikan persoalan dengan cara yang baik. Ketika memanjatkan doa, ketulusan menjadi hal yang paling mereka utamakan.

Pemilik shio ini juga dipercaya tidak mudah melupakan orang-orang yang pernah membantunya. Mereka senang berbagi dan memberikan pertolongan tanpa selalu mengharapkan balasan.

Menurut kepercayaan tersebut, kebiasaan berbuat baik inilah yang membuat Shio Kambing sering dikaitkan dengan datangnya keberkahan. Meski menjalani kehidupan sederhana, mereka diyakini selalu memiliki jalan untuk memperoleh kecukupan.

2. Shio Anjing: Setia, Jujur, dan Memiliki Ketulusan Tinggi

Shio Anjing melambangkan kesetiaan dan kejujuran. Orang yang berada di bawah naungan shio ini umumnya dikenal sebagai sosok yang dapat dipercaya dan memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap orang-orang terdekat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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