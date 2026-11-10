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Penulis: Rabbany Wanadriani
Selasa, 10 November 2026 | 15.01 WIB

4 Zodiak Introvert yang Betah Sendirian dan Tidak Terlalu Suka Keramaian

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ilustrasi zodiak introvert. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menikmati waktu luang, termasuk dalam hal bersosialisasi.

Menurut astrologi, beberapa zodiak lebih menyukai suasana tenang dan menghabiskan waktu sendirian dibandingkan berada di tengah keramaian.

Mereka biasanya merasa lebih nyaman ketika memiliki ruang pribadi untuk diri sendiri.

Sifat introvert umumnya terlihat dari kecenderungan seseorang menikmati kesendirian, lebih banyak merenung, serta memilih menyimpan pikiran dan perasaannya sendiri.

Mereka tidak selalu membutuhkan interaksi sosial atau aktivitas di luar untuk merasa bahagia dan bersemangat.

Alih-alih mencari keramaian, zodiak introvert biasanya lebih menyukai kegiatan sederhana yang bisa dilakukan secara mandiri.

Melansir mindsjournal, terdapat empat zodiak yang dikenal memiliki kecenderungan paling introvert dan senang menghabiskan waktu sendirian.

1. Pisces

Pisces sering kali tenggelam dalam pikiran sendiri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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