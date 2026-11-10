8 Sifat Positif Introvert yang Menggambarkan Kepercayaan Diri Sejati

ilustrasi introvert yang percaya diri. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Tidak semua orang yang percaya diri senang menjadi pusat perhatian.

Sebagian orang introvert justru menunjukkan keyakinan diri melalui sikap yang tenang, sederhana, dan tidak berlebihan.

Mereka tidak merasa perlu mencari pengakuan atau pujian dari orang lain untuk menghargai dirinya sendiri.

Dalam kehidupan sehari-hari, mereka cenderung nyaman menjalani aktivitas tanpa harus mendapatkan perhatian khusus.

Mereka tidak terlalu memikirkan bagaimana orang lain menilai setiap tindakan maupun keputusan yang diambil.

Kepercayaan diri yang dimiliki terlihat dari cara mereka bersikap.

Melansir expert editor, berikut delapan sifat orang introvert yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kepercayaan diri tinggi.

1. Mereka merasa puas dengan diam