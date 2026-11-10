8 Sifat Positif Introvert yang Menggambarkan Kepercayaan Diri Sejati

JawaPos.com – Tidak semua orang yang percaya diri senang menjadi pusat perhatian.
Sebagian orang introvert justru menunjukkan keyakinan diri melalui sikap yang tenang, sederhana, dan tidak berlebihan.
Mereka tidak merasa perlu mencari pengakuan atau pujian dari orang lain untuk menghargai dirinya sendiri.
Baca Juga:7 Hal yang Diam-diam Membuat Orang Introvert Tidak Nyaman Selama Liburan, Menurut Psikologi
Dalam kehidupan sehari-hari, mereka cenderung nyaman menjalani aktivitas tanpa harus mendapatkan perhatian khusus.
Mereka tidak terlalu memikirkan bagaimana orang lain menilai setiap tindakan maupun keputusan yang diambil.
Kepercayaan diri yang dimiliki terlihat dari cara mereka bersikap.
Melansir expert editor, berikut delapan sifat orang introvert yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kepercayaan diri tinggi.
1. Mereka merasa puas dengan diam
Introvert yang percaya diri tidak terburu-buru mengisi setiap jeda dalam percakapan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022