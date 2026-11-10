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Penulis: Rabbany Wanadriani
Selasa, 10 November 2026 | 14.46 WIB

7 Hal yang Diam-diam Membuat Orang Introvert Tidak Nyaman Selama Liburan, Menurut Psikologi

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ilustrasi orang introvert. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Momen liburan seperti Natal dan Tahun Baru identik dengan suasana meriah dan kesempatan berkumpul bersama keluarga serta teman.

Namun, di balik keseruannya, periode ini terkadang justru menghadirkan tantangan tersendiri bagi orang-orang dengan kepribadian introvert.

Menurut psikologi, orang introvert cenderung memiliki cara berbeda dalam menikmati suasana liburan.

Aktivitas yang melibatkan banyak individu, interaksi sosial berkepanjangan, hingga jadwal pertemuan yang padat membuat mereka cepat lelah secara emosional dan mental.

Bagi sebagian introvert, liburan yang seharusnya menjadi waktu untuk bersantai justru bisa terasa melelahkan.

Mereka mungkin membutuhkan lebih banyak waktu sendiri untuk memulihkan energi, tetapi terkadang sulit mendapatkan ruang pribadi selama musim liburan.

Melansir geediting, berikut tujuh hal yang diam-diam membuat orang introvert tidak nyaman selama liburan. Apakah Anda merasakannya?

1. Stimulasi berlebihan dari dekorasi liburan

Lampu-lampu yang berkelap-kelip, warna-warna yang cerah, musik liburan yang terus-menerus terdengar terlalu berlebihan bagi indra seorang introvert.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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