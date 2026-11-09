Tak Mudah Jatuh Miskin! 5 Shio Ini Konon Punya Insting Kuat dalam Mengumpulkan Kekayaan

seseorang yang rezekinya tak ada habisnya./Freepik/arash karimzadeh JawaPos.com – Memiliki kehidupan finansial yang stabil dan berkecukupan tentu menjadi harapan banyak orang. Berbagai usaha dilakukan untuk mendapatkan penghasilan lebih baik, mengembangkan bisnis, hingga membangun masa depan yang lebih sejahtera. Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, karakter dan peruntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Beberapa shio bahkan dipercaya mempunyai kecenderungan yang mendukung keberhasilan finansial, mulai dari kecerdikan membaca peluang hingga kemampuan mengelola kekayaan. Mereka digambarkan memiliki karakter yang berbeda-beda dalam mengejar kemakmuran. Ada yang mengandalkan keberanian mengambil keputusan, sementara lainnya lebih mengutamakan ketelitian, kesabaran, dan kemampuan membangun hubungan dengan banyak orang. Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang dipercaya mempunyai potensi keberuntungan finansial besar. Mereka konon memiliki karakter yang mendukung perjalanan menuju kehidupan makmur dan berkecukupan. Baca Juga:Gelombang Kekayaan Datang! 5 Shio Ini Diramal Memasuki Masa Keemasan Penuh Rezeki Berikut lima shio yang menarik untuk diketahui berdasarkan kepercayaan astrologi Tiongkok. 1. Shio Naga – Punya Jiwa Pemimpin dan Naluri Bisnis Kuat Dalam astrologi Tiongkok, Naga dikenal sebagai lambang kekuatan, kejayaan, dan kemakmuran. Tidak mengherankan jika shio ini sering dikaitkan dengan keberuntungan serta kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan. Pemilik shio Naga dipercaya mempunyai kepercayaan diri tinggi dan keberanian untuk mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Karakter tersebut membuat mereka digambarkan mampu melihat kesempatan di tengah situasi yang dianggap sulit oleh orang lain. Dalam urusan finansial, peluang keuntungan bisa datang melalui pengembangan usaha, investasi, maupun kerja sama dengan berbagai pihak. Mereka juga dikenal memiliki ambisi besar sehingga tidak mudah puas dengan pencapaian yang sudah diraih. Pesan finansial: Keberanian memang bisa membuka kesempatan baru, tetapi setiap keputusan tetap perlu disertai perhitungan matang agar keuntungan yang diperoleh dapat dipertahankan. 2. Shio Tikus – Cerdas Mengatur Keuangan dan Membaca Kesempatan Shio Tikus dikenal memiliki kecerdikan serta kemampuan berpikir cepat. Mereka digambarkan sebagai sosok yang jeli dalam mengamati keadaan dan mampu menemukan peluang dari berbagai situasi.