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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 9 November 2026 | 21.07 WIB

Dari Hidup Sederhana Menuju Kaya Raya, 4 Shio Ini Diprediksi Punya Masa Depan Cerah

ilustrasi seseorang yang segera mendapat bonus kekayan pada awal bulan november/ Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi seseorang yang segera mendapat bonus kekayan pada awal bulan november/ Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Perjalanan menuju kehidupan yang mapan secara finansial tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya seseorang harus menghadapi berbagai kegagalan, keterbatasan ekonomi, hingga perjuangan panjang sebelum akhirnya menikmati hasil kerja kerasnya.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, karakter dan peruntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio kelahirannya. Beberapa shio bahkan dipercaya mempunyai potensi besar untuk mencapai kemakmuran, terutama ketika memasuki usia matang.

Menariknya, keberuntungan tersebut dalam ramalan tidak selalu datang sejak usia muda. Ada sosok yang digambarkan harus melewati berbagai ujian terlebih dahulu sebelum menemukan kesempatan untuk mengembangkan kekayaan.

Mulai dari kecerdikan mengelola keuangan, ketekunan membangun usaha, hingga kemampuan membaca peluang menjadi karakter yang dikaitkan dengan keberhasilan finansial mereka.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, terdapat empat shio yang diramalkan memiliki peluang menikmati peningkatan finansial dan kehidupan lebih sejahtera setelah melewati berbagai perjuangan.

Berikut empat shio yang disebut-sebut mempunyai peruntungan menarik dalam urusan kekayaan.

1. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal mempunyai kecerdasan, kemampuan beradaptasi, dan strategi yang cukup baik dalam menghadapi berbagai keadaan.

Mereka digambarkan sebagai pribadi yang mampu membaca peluang bahkan ketika orang lain belum menyadari adanya kesempatan tersebut.

Dalam urusan keuangan, pemilik shio ini dipercaya memiliki kecenderungan berhati-hati dan pandai mengatur pengeluaran. Mereka memahami bahwa membangun kekayaan tidak selalu harus dimulai dengan modal besar, tetapi membutuhkan kemampuan mengelola sumber daya yang tersedia.

Perjalanan hidup Shio Tikus juga digambarkan tidak selalu mudah. Berbagai kegagalan yang dialami justru menjadi pengalaman untuk memperbaiki strategi dan mengambil keputusan lebih matang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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