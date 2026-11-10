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Penulis: Muhammad Rais Raya
Selasa, 10 November 2026 | 22.08 WIB

3 Zodiak yang Bisa Kejutkan Banyak Orang di November 2026, Akhir Tahun Mendadak Punya Duit Bejibun

Zodiak yang diramalkan bisa kejutkan banyak orang di November 2026 saat akhir tahun mendadak punya duit bejibun. (dok: magnific) - Image

Zodiak yang diramalkan bisa kejutkan banyak orang di November 2026 saat akhir tahun mendadak punya duit bejibun. (dok: magnific)

JawaPos.com - Selain rezeki, keberuntungan juga bisa datang kepada siapa pun tanpa ada yang bisa memastikan.

Di paruh kedua tahun kuda api ini, sejumlah orang diramalkan akan memperoleh banyak hoki yang bisa mendatangkan berbagai hal baik.

Kelancaran rezeki jadi salah satu nikmat yang bisa diperoleh hingga hidup yang dijalani bisa langsung meningkat jauh lebih menggembirakan.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan bisa kejutkan banyak orang di November 2026 saat akhir tahun mendadak punya duit bejibun.

1. Zodiak Taurus

Dalam penerawangan astrolog, kejutan besar diramalkan akan datang menghampiri mereka yang berzodiak taurus di bulan November 2026 ini. 

Astrolog meyakini, keberuntungan akan datang membawa banyak hal baik, salah satunya kelancaran rezeki.

Bagi mereka yang sedang menekuni bisnis, keuntungan besar dimungkinkan bisa diraih di setiap harinya.

Maka tidak heran kalau di akhir tahun ini mereka jadi salah satu keluarga yang bisa hidup lebih bahagia dibanding sebelumnya.

2. Zodiak Capricorn

Editor: Hanny Suwindari
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