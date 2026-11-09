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Penulis: Muhammad Rais Raya
Senin, 9 November 2026 | 20.52 WIB

3 Shio yang Bisa Kumpulkan Banyak Duit di Akhir Tahun 2026, Tiap Pagi Uang Seperti Datang Sendiri

Shio yang diramalkan bisa kumpulkan banyak duit di akhir tahun 2026 saat tiap pagi uang seperti datang sendiri. (dok: pexels) - Image

Shio yang diramalkan bisa kumpulkan banyak duit di akhir tahun 2026 saat tiap pagi uang seperti datang sendiri. (dok: pexels)

JawaPos.com - Dalam setiap hidup yang dijalani seseorang, garis rezeki jadi salah satu yang telah ditetapkan.

Meski demikian, besar-kecilnya usaha yang diberikan untuk memperoleh penghidupan tentu juga akan memengaruhi jumlah yang bisa didapatkan.

Di akhir paruh kedua tahun kuda api ini sendiri dikatakan akan ada segelintir pihak yang punya momentum untuk mendapatkan rezeki dengan lebih mudah.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan bisa kumpulkan banyak duit di akhir tahun 2026 saat tiap pagi uang seperti datang sendiri.

1. Shio Tikus 

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok orang yang lahir dengan shio tikus umumnya merupakan orang yang penuh dengan kecerdikan.

Menurut ramalan astrolog, mereka yang bershio satu ini bisa saja menjadi kaya raya bila dapat memanfaatkan momen di paruh kedua tahun kuda api ini.

Mereka dimungkinkan bisa mendapatkan banyak uang dari banyak jalan, termasuk jalan yang disenangi. 

Kunci keberhasilan mereka diyakini ada pada kedisiplinan dan merencanakan segala sesuatunya dengan matang.

2. Shio Macan

Editor: Hanny Suwindari
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