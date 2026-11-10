7 Alasan Mengapa Orang Dewasa Senang Memberikan Uang untuk Anak Kecil Menurut Psikologi

seseorang yang memberikan uang untuk anak kecil./Magnific/garakta_studio
JawaPos.com - Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana sebagian orang dewasa begitu senang memberikan uang kepada anak kecil? Entah itu paman, bibi, kakek, nenek, tetangga, atau bahkan orang yang tidak memiliki hubungan keluarga sekalipun.
Ketika bertemu anak kecil, mereka sering kali merasa ingin memberikan uang jajan, menyelipkan sejumlah uang ke tangan anak, atau sekadar memberikan hadiah kecil sebagai bentuk kasih sayang.
Menariknya, kebiasaan ini tidak selalu berkaitan dengan kondisi ekonomi seseorang. Ada orang dewasa yang hidup sederhana, tetapi tetap merasa bahagia ketika bisa memberikan uang kepada anak-anak. Sebaliknya, ada pula orang yang berkecukupan secara finansial, tetapi tidak terlalu tertarik melakukan hal serupa.
Lantas, mengapa memberikan uang kepada anak kecil bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan bagi sebagian orang dewasa?
Menurut psikologi, perilaku tersebut dapat berkaitan dengan berbagai faktor emosional, sosial, dan perkembangan kepribadian. Memberikan uang kepada anak kecil bukan sekadar tindakan berbagi secara materi, melainkan juga bisa menjadi cara seseorang mengekspresikan kasih sayang, memperoleh kepuasan emosional, membangun kedekatan, hingga menghidupkan kembali kenangan masa kecilnya.
Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (10/11), terdapat tujuh alasan psikologis yang dapat menjelaskan mengapa orang dewasa senang memberikan uang kepada anak kecil.
1. Merasakan Kebahagiaan dari Membuat Orang Lain Senang
Salah satu alasan paling umum mengapa orang dewasa senang memberikan uang kepada anak kecil adalah karena mereka mendapatkan kebahagiaan ketika melihat orang lain tersenyum.
Dalam psikologi, perilaku ini berkaitan dengan konsep helper's high, yaitu perasaan positif atau kepuasan emosional yang muncul ketika seseorang melakukan tindakan membantu orang lain.
Ketika orang dewasa memberikan uang kepada anak kecil, mereka biasanya dapat melihat reaksi yang spontan. Anak mungkin tersenyum lebar, mengucapkan terima kasih, melompat kegirangan, atau langsung menunjukkan uang tersebut kepada orang tuanya.
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Jawa Pos
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