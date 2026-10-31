Panen Keberuntungan Besar! 6 Weton yang Diprediksi Berpotensi Dihujani Uang dan Kelimpahan Rezeki

Ilustrasi Panen Rezeki (freepik)
JawaPos.com - Ungkapan "panen keberuntungan besar" dan "dihujani uang" merupakan kiasan filosofis untuk menggambarkan momen terbukanya pintu-pintu peluang finansial serta peningkatan derajat ekonomi kehidupan.
Dalam warisan tradisi budaya Primbon Jawa, perhitungan weton dan neptu lahir sering kali dikaitkan dengan potensi karakter positif, daya tahan menghadapi ujian hidup, serta kecenderungan arah prospek rezeki harian menuju jenjang kemapanan.
Berdasarkan ulasan ramalan dan analisis Primbon Jawa dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat enam weton terpilih dari total 35 weton yang diprediksi berada di jalur keberuntungan melimpah hingga berpotensi menikmati peningkatan ekonomi secara signifikan.
Berikut enam weton yang diramalkan akan menuai panen keberuntungan besar dan dihujani rezeki menurut interpretasi Primbon Jawa.
1. Minggu Kliwon (Neptu 13)
Minggu Kliwon dikenal memiliki pendirian yang teguh, rasa tanggung jawab tinggi, serta pandai menjaga apa yang telah dimilikinya.
Berada di bawah naungan Lebu Katiup Angin, ujian hidup yang pernah dilaluinya justru membentuk kepribadian yang kian matang dan bijaksana. Konsistensi usahanya diprediksi akan mendatangkan lonjakan peluang finansial yang melimpah.
2. Senin Pahing (Neptu 13)
Senin Pahing hadir sebagai sosok dengan kemauan kuat, berintuisi tajam, dan pantang berhenti sebelum tujuannya tercapai.
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Berada di bawah naungan Wasesa Segara, wataknya yang lapang dada dan berwibawa bagai samudra membuka jalan rezeki yang luas. Seiring bertambahnya kedewasaan, peluang usahanya diprediksi akan terus berkembang pesat.
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