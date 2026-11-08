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Penulis: Niko Sulpriyono
Senin, 9 November 2026 | 00.51 WIB

Ramalan Rezeki Zodiak Capricorn November 2026: Waspadai Urusan Utang!

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan Zodiak Capricorn November 2026 November 2026 menjadi periode yang menarik bagi pemilik zodiak Capricorn. 

Setelah melewati berbagai proses dan tantangan, kerja keras yang selama ini dilakukan diperkirakan mulai memperlihatkan hasil. 

Peluang mendapatkan rezeki, pencapaian pekerjaan, hingga kesempatan baru menjadi beberapa hal yang mewarnai perjalanan Capricorn sepanjang bulan ini.

Namun, keberhasilan tersebut perlu diimbangi dengan sikap bijaksana, terutama dalam mengelola keuangan dan mengambil keputusan penting. 

Capricorn dikenal sebagai pribadi yang mandiri, pekerja keras, serta memiliki ambisi besar. 

Meski demikian, keinginan untuk membantu orang lain atau mendapatkan sesuatu dengan cepat justru berpotensi membawa persoalan apabila tidak disertai pertimbangan matang.

Melalui pembacaan kartu tarot secara general reading, November menjadi waktu bagi Capricorn untuk mempertahankan kedisiplinan, memperkuat pendirian, dan memperbaiki komunikasi dengan orang terdekat. 

Lantas, bagaimana gambaran peruntungan Capricorn dalam aspek keuangan, karier, dan asmara? 

Berikut ulasan lengkapnya yang dihimpun dari kanal YouTube Opa Andrew 88.

1. Keuangan Capricorn: Rezeki Mengalir, tetapi Jangan Mudah Memberikan Pinjaman

Editor: Hanny Suwindari
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