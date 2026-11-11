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Penulis: Muhammad Rais Raya
Rabu, 11 November 2026 | 21.07 WIB

3 Shio yang Dapat Rezeki Nomplok di November 2026, Akhir Tahun Hidup Tidak Lagi Susah

Shio yang diramalkan dapat rezeki nomplok di November 2026 saat akhir tahun hidup tidak lagi susah. (dok: pexels) - Image

Shio yang diramalkan dapat rezeki nomplok di November 2026 saat akhir tahun hidup tidak lagi susah. (dok: pexels)

JawaPos.com - Keberuntunga diprediksi akan datang menghampiri sejumlah pihak di bulan November ini.

Menjelang pergantian tahun, segelintir orang dikatakan berpeluang menjalani hidup yang lebih baik dari sebelumnya.

Bila sebelumnya orang-orang ini susah secara ekonomi, melalui hoki yang datang menghampiri, hidup yang dijalani bisa lebih nyaman dan menggembirakan.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut shio yang diramalkan dapat rezeki nomplok di November 2026 saat akhir tahun hidup tidak lagi susah.

1. Shio Naga

Dalam ramalan astrolog, mereka yang bershio naga diramalkan akan banyak mendapatkan rezeki di akhir tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini, keberkahan yang datang bisa saja hadir melalui banyak hal, bahkan melalui jalan yang tidak disangka.

Rezeki bisa saja datang melalui teman atau orang terdekat, yang dapat pula hadir dalam berbagai bentuk.

Selama mereka mau mengusahakan rezeki akan terus mengalir dan persoalan ekonomi akan jauh dari hidup.

2. Shio Monyet

Editor: Hanny Suwindari
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