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Penulis: Aulia Rahmi
Sabtu, 7 November 2026 | 06.28 WIB

4 Shio Diprediksi Banjir Rezeki November 2026, Finansial dan Keberuntungan Terbuka Lebar

Ilustrasi Shio Banjir Rezeki (magnific) - Image

Ilustrasi Shio Banjir Rezeki (magnific)

Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang dengan nominal besar.

Mendapatkan pekerjaan setelah lama menganggur, memperoleh promosi jabatan, menerima hadiah, menemukan pasangan hidup, hingga melihat usaha semakin berkembang juga merupakan bentuk keberuntungan yang patut disyukuri.

Hal-hal tersebut dapat menjadi awal perubahan positif dalam kehidupan.

Lantas, siapa saja pemilik shio yang diprediksi memiliki peluang mendapatkan rezeki melimpah pada November 2026?

Berdasarkan gambaran kartu tarot dalam pembacaan kali ini, terdapat 4 shio yang menarik untuk diperhatikan, yaitu Monyet, Babi, Kelinci, dan Kambing.

Berikut ulasan lengkapnya yang dirangkum dari kanal YouTube cs geteda pada Jumat (06/11).

1. Shio Monyet: Peluang Rezeki Datang dari Berbagai Arah

Shio Monyet menjadi salah satu yang diprediksi berpeluang memperoleh limpahan rezeki pada November 2026.

Dalam pembacaan tarot, shio ini digambarkan memiliki karakter cerdas, lincah, kreatif, dan memiliki wawasan luas.

Kemampuan beradaptasi serta kecerdikannya dalam membaca situasi dapat menjadi modal penting untuk menemukan kesempatan yang menguntungkan.

Dari sisi finansial, pemilik Shio Monyet berpeluang mendapatkan pemasukan tambahan, menerima pembayaran yang sempat tertunda, atau memperoleh tawaran pekerjaan dan kenaikan jabatan.

Bagi yang sedang mencari pasangan, ada pula kemungkinan bertemu seseorang yang membawa kebahagiaan.

Berbagai peluang tersebut menjadi gambaran bahwa rezeki tidak selalu hadir melalui satu jalan, tetapi bisa datang dari orang lama maupun lingkungan baru.

2. Shio Babi: Keberuntungan Finansial dan Hadiah Tak Terduga

Editor: Setyo Adi Nugroho
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