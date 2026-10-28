Ramalan Zodiak Capricorn 28 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik/Agnessz_arts)
JawaPos.com - Hari ini adalah hari terbaik bagi zodiak Capricorn untuk menemukan cara dalam meningkatkan kreativitas. Temukan ide-ide kreatif mengalir tanpa hambatan dari perspektif kreatif.
Raih kesempatan yang didapatkan hari ini untuk berpikir dan bekerja dengan cara baru. Beri kesempatan bagi sisi kreatif diri sendiri untuk bekerja dengan sisi praktis dan menciptakan kombinasi yang unggul.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Rabu, 28 Oktober 2026.
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Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
Zodiak Capricorn perlu mengesampingkan perasaan sendiri dan lebih memerhatikan perasaan pasangan. Terkait karir, tetaplah tenang dan berpikir positif agar berhasil dalam usaha apa pun yang sedang diperjuangkan.
Sementara itu, jaga tingkat stres dan pola makan tetap sehat agar fungsi pencernaanmu tidak bermasalah. Terkait keuangan, manfaatkan saat ini untuk mengembangkan karir dan mengambil langkah dalam meraih tujuan finansial.
Cinta Capricorn
Capricorn sangat pandai berdamai dengan pasangan yang sedang kesal atau sulit dipuaskan. Capricorn mencoba mengesampingkan perasaan sendiri dan lebih memilih untuk memerhatikan perasaan pasangan.
Sikap ini akan membawa Capricorn kembali ke zona aman dan nyaman. Hari ini pasti akan menjadi hari yang baik untuk hubungan asmara Capricorn.
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Jawa Pos
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