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Leni Setya Wati
Senin, 26 Oktober 2026 | 16.11 WIB

Ramalan Shio Kerbau 26 Oktober 2026: Keberuntungan, Keuangan, Karier, Cinta, dan Kesehatan

Ilustrasi Shio Kerbau (freepik/macrovector) - Image

Ilustrasi Shio Kerbau (freepik/macrovector)

JawaPos.com - Shio Kerbau memiliki kesempatan untuk memperkuat ketahanan diri dan memperoleh kejelasan dalam menentukan arah kehidupan.

Perubahan kecil yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dapat membawa dampak positif, terutama jika disertai kesabaran dan kemauan untuk terus belajar.

Hari ini juga menjadi waktu yang tepat untuk membuka diri terhadap berbagai kemungkinan baru.

Bagi yang masih lajang, hubungan yang dibangun melalui ketulusan dan perhatian dapat membuka peluang hadirnya kedekatan emosional.

Sementara itu, mereka yang sudah berpasangan disarankan untuk memperkuat hubungan dengan membicarakan harapan serta impian bersama.

Berikut ramalan lengkap dari Shio Kerbau selengkapnya seperti dilansir dari laman AsiaOne.

Angka keberuntungan: 2, 8, 12

Huruf keberuntungan: Y, C

Ramalan Kekayaan Shio Kerbau

Dalam urusan keuangan, Shio Kerbau disarankan untuk mengutamakan perencanaan yang matang dan mempertimbangkan peluang yang berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang.

Editor: Hanny Suwindari
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