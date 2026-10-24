Ramalan Shio Besok Minggu 25 Oktober 2026: Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi

JawaPos.com – Shio setiap orang punya peruntungan berbeda, dan ramalan untuk besok, Sabtu, 24 Oktober 2026, membawa kabar menarik.

Prediksi kali ini mencakup enam shio, yaitu Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi secara ringkas.

Menurut para bijak kuno, hari seperti ini cocok untuk canda, bukan untuk pekerjaan serius dan berat. Simak prediksi untuk hari esok, agar langkah Anda lebih terarah dan tenang.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Sabtu (24/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi Besok Minggu 25 Oktober 2026.

1. Kuda

Hari ini cocok untuk bercanda dan bersenang-senang, urusan penting mungkin belum tuntas, tetapi perasaan positif terjamin.

Nikmati hidup dengan leluasa, dan bila sulit berkomunikasi dengan anak, contohlah pengalaman para orang tua terdahulu.

Energi air yang kuat menjaga wibawa sebagai orang tua, sementara dukungan keluarga mempererat ikatan di rumah.

Sempatkan berolahraga dan regangkan kaki, sebab tenaga dan stamina sedang prima; pemanasan cukup dengan latihan pernapasan.