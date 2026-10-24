Ramalan Zodiak Aquarius 24 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Profesionalisme zodiak Aquarius akan diapresiasi hari ini. Aquarius akan menemukan pengaruh positif dalam kehidupan profesional.

Tindakan Aquarius untuk membantu orang lain, adalah alasan apresiasi datang banyak orang. Cobalah menemukan keinginan untuk mencapai tujuan hidup.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak Aquarius harus tetap tenang dan bersabar agar tidak terlibat dalam perselisihan dengan pasangan. Terkait karir, bersiaplah menerima tanggung jawab tambahan saat mendapatkan posisi penting di perusahaan.

Sementara itu, kendalikan pikiran untuk membuat kemajuan besar dalam membuat kemajuan dalam kesehatan. Pada sisi keuangan, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengajukan pinjaman pada bank terkait kepentingan bisnis.



Cinta Aquarius

Berhati-hatilah agar tidak terlibat dalam perselisihan yang tidak perlu dengan pasangan. Cobalah untuk tetap tenang dan bersabar. Ingatlah bahwa semua orang memiliki kekurangan. Jadi, tetaplah mencintai dan menghargai pasanganmu.