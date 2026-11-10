Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Irfan Ferdiansyah
Rabu, 11 November 2026 | 04.27 WIB

Rezekinya Dipercaya Selalu Terbuka, 7 Weton Ini Disebut Punya Aura Pembawa Kemakmuran

seseorang yang selalu diikuti harta kemanapun melangkah./Freepik/freepik - Image

seseorang yang selalu diikuti harta kemanapun melangkah./Freepik/freepik

JawaPos.com – Dalam kebudayaan Jawa, weton kelahiran kerap menjadi salah satu pedoman untuk mengenali karakter dan membaca gambaran perjalanan hidup seseorang.

Perhitungan weton sendiri berasal dari perpaduan tujuh hari dalam kalender Masehi dengan lima pasaran Jawa. Kombinasi tersebut dipercaya memiliki makna tersendiri yang berkaitan dengan watak, jodoh, hingga urusan rezeki.

Salah satu istilah yang cukup menarik perhatian adalah pancer rezeki. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang dipercaya mempunyai jalan keberuntungan dan peluang kemakmuran dalam kehidupannya.

Beberapa weton bahkan diyakini memiliki karakter yang mendukung perjalanan menuju kekayaan. Mulai dari kecerdasan membaca peluang, kemampuan membangun hubungan, hingga ketekunan dalam mengelola keuangan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya mempunyai energi rezeki istimewa dan kerap dikaitkan dengan kemakmuran menurut Primbon Jawa. Berikut daftarnya.

1. Jumat Legi

Jumat Legi dipercaya sebagai salah satu weton yang memiliki potensi kemakmuran melalui kebijaksanaan dan kemampuan membangun kepercayaan.

Pemilik weton ini digambarkan mempunyai pembawaan berwibawa, tetapi tetap mampu bersikap lembut ketika berhadapan dengan orang lain. Mereka juga dianggap pandai membaca situasi sebelum menentukan keputusan.

Dalam urusan pekerjaan, karakter tersebut dipercaya mendukung keberhasilan di bidang perdagangan, kepemimpinan, maupun pekerjaan yang membutuhkan kemampuan berkomunikasi.

Mereka cenderung tidak terburu-buru mengejar keuntungan. Sebaliknya, membangun hubungan baik dan menjaga kepercayaan menjadi salah satu cara yang diyakini dapat membuka kesempatan rezeki.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Anak Pembawa Hoki! 5 Shio Ini Konon Jadi Sumber Kebahagiaan dan Kemakmuran Orang Tua - Image
Zodiak

Anak Pembawa Hoki! 5 Shio Ini Konon Jadi Sumber Kebahagiaan dan Kemakmuran Orang Tua

Selasa, 10 November 2026 | 05.51 WIB

7 Shio Pembawa Hoki Finansial, Konon Punya Jalan Lebih Mudah Menuju Kemakmuran - Image
Zodiak

7 Shio Pembawa Hoki Finansial, Konon Punya Jalan Lebih Mudah Menuju Kemakmuran

Minggu, 25 Oktober 2026 | 14.27 WIB

Keuangan Makin Cerah! 4 Zodiak Ini Diprediksi Menikmati Kemakmuran dalam Waktu Dekat - Image
Zodiak

Keuangan Makin Cerah! 4 Zodiak Ini Diprediksi Menikmati Kemakmuran dalam Waktu Dekat

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03.11 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
      Download Aplikasi JawaPos.com
      Download PlaystoreDownload Appstore