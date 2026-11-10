Rezekinya Dipercaya Selalu Terbuka, 7 Weton Ini Disebut Punya Aura Pembawa Kemakmuran

JawaPos.com – Dalam kebudayaan Jawa, weton kelahiran kerap menjadi salah satu pedoman untuk mengenali karakter dan membaca gambaran perjalanan hidup seseorang.

Perhitungan weton sendiri berasal dari perpaduan tujuh hari dalam kalender Masehi dengan lima pasaran Jawa. Kombinasi tersebut dipercaya memiliki makna tersendiri yang berkaitan dengan watak, jodoh, hingga urusan rezeki.

Salah satu istilah yang cukup menarik perhatian adalah pancer rezeki. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang dipercaya mempunyai jalan keberuntungan dan peluang kemakmuran dalam kehidupannya.

Beberapa weton bahkan diyakini memiliki karakter yang mendukung perjalanan menuju kekayaan. Mulai dari kecerdasan membaca peluang, kemampuan membangun hubungan, hingga ketekunan dalam mengelola keuangan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya mempunyai energi rezeki istimewa dan kerap dikaitkan dengan kemakmuran menurut Primbon Jawa. Berikut daftarnya.

1. Jumat Legi

Jumat Legi dipercaya sebagai salah satu weton yang memiliki potensi kemakmuran melalui kebijaksanaan dan kemampuan membangun kepercayaan.

Pemilik weton ini digambarkan mempunyai pembawaan berwibawa, tetapi tetap mampu bersikap lembut ketika berhadapan dengan orang lain. Mereka juga dianggap pandai membaca situasi sebelum menentukan keputusan.

Dalam urusan pekerjaan, karakter tersebut dipercaya mendukung keberhasilan di bidang perdagangan, kepemimpinan, maupun pekerjaan yang membutuhkan kemampuan berkomunikasi.