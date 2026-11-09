Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Lania Monica
Selasa, 10 November 2026 | 05.51 WIB

Anak Pembawa Hoki! 5 Shio Ini Konon Jadi Sumber Kebahagiaan dan Kemakmuran Orang Tua

Ilustrasi shio anak yang punya masa depan cerah dan gemilang (freepik) - Image

Ilustrasi shio anak yang punya masa depan cerah dan gemilang (freepik)

JawaPos.com – Kehadiran seorang anak merupakan anugerah besar bagi setiap keluarga. Setiap orang tua tentu berharap buah hatinya tumbuh menjadi pribadi yang sukses, berbakti, dan mampu memberikan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarnya.

Dalam kepercayaan Feng Shui dan astrologi Tiongkok, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Beberapa shio bahkan dipercaya memiliki sifat istimewa yang identik dengan keberuntungan, kemakmuran, serta hubungan keluarga yang harmonis.

Anak-anak dengan shio tertentu digambarkan mempunyai semangat juang tinggi, kecerdasan, dan rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Ketika dewasa, karakter tersebut dipercaya dapat menjadi modal untuk meraih kesuksesan sekaligus membahagiakan orang tua.

Dilansir dari laman Naura Kom, terdapat lima shio anak yang dipercaya membawa energi positif dan keberuntungan bagi keluarganya. Mereka juga dikenal memiliki karakter yang berpotensi membuat orang tua bangga melalui pencapaian dan sikap berbakti.

Berikut lima shio anak yang dimaksud berdasarkan kepercayaan astrologi Tiongkok.

1. Shio Naga – Memiliki Jiwa Pemimpin dan Ambisi Besar

Naga dikenal sebagai lambang kekuatan, kehormatan, dan kebijaksanaan dalam budaya Tiongkok. Tidak mengherankan jika anak yang lahir dengan shio ini sering dikaitkan dengan karakter kepemimpinan dan kepercayaan diri yang tinggi.

Mereka dipercaya mempunyai cita-cita besar serta dorongan kuat untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Sifat tersebut membuat anak bershio Naga digambarkan tidak mudah puas dengan pencapaian yang sudah diperoleh.

Dalam kehidupan keluarga, mereka memiliki keinginan untuk memberikan kebanggaan kepada orang tua melalui prestasi dan keberhasilan pribadi.

Ketika sudah mencapai posisi yang mapan, mereka juga dipercaya tidak melupakan keluarga yang telah mendukung perjalanan hidupnya.

Kesuksesan anak bershio Naga dalam kepercayaan ini bahkan dianggap mampu meningkatkan kebanggaan dan kehormatan keluarga.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
7 Shio Pembawa Hoki Finansial, Konon Punya Jalan Lebih Mudah Menuju Kemakmuran - Image
Zodiak

7 Shio Pembawa Hoki Finansial, Konon Punya Jalan Lebih Mudah Menuju Kemakmuran

Minggu, 25 Oktober 2026 | 14.27 WIB

Keuangan Makin Cerah! 4 Zodiak Ini Diprediksi Menikmati Kemakmuran dalam Waktu Dekat - Image
Zodiak

Keuangan Makin Cerah! 4 Zodiak Ini Diprediksi Menikmati Kemakmuran dalam Waktu Dekat

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03.11 WIB

Jalan Menuju Kemakmuran Terbuka, 7 Shio Ini Dipercaya Bakal Dihampiri Berkah Langit - Image
Zodiak

Jalan Menuju Kemakmuran Terbuka, 7 Shio Ini Dipercaya Bakal Dihampiri Berkah Langit

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00.22 WIB

Terpopuler

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS - Image
1

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

4

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

5

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

6

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

7

Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A

8

Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun

9

Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol

10

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore