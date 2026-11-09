Anak Pembawa Hoki! 5 Shio Ini Konon Jadi Sumber Kebahagiaan dan Kemakmuran Orang Tua

Ilustrasi shio anak yang punya masa depan cerah dan gemilang (freepik)
JawaPos.com – Kehadiran seorang anak merupakan anugerah besar bagi setiap keluarga. Setiap orang tua tentu berharap buah hatinya tumbuh menjadi pribadi yang sukses, berbakti, dan mampu memberikan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarnya.
Dalam kepercayaan Feng Shui dan astrologi Tiongkok, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Beberapa shio bahkan dipercaya memiliki sifat istimewa yang identik dengan keberuntungan, kemakmuran, serta hubungan keluarga yang harmonis.
Anak-anak dengan shio tertentu digambarkan mempunyai semangat juang tinggi, kecerdasan, dan rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Ketika dewasa, karakter tersebut dipercaya dapat menjadi modal untuk meraih kesuksesan sekaligus membahagiakan orang tua.
Dilansir dari laman Naura Kom, terdapat lima shio anak yang dipercaya membawa energi positif dan keberuntungan bagi keluarganya. Mereka juga dikenal memiliki karakter yang berpotensi membuat orang tua bangga melalui pencapaian dan sikap berbakti.
Berikut lima shio anak yang dimaksud berdasarkan kepercayaan astrologi Tiongkok.
Naga dikenal sebagai lambang kekuatan, kehormatan, dan kebijaksanaan dalam budaya Tiongkok. Tidak mengherankan jika anak yang lahir dengan shio ini sering dikaitkan dengan karakter kepemimpinan dan kepercayaan diri yang tinggi.
Mereka dipercaya mempunyai cita-cita besar serta dorongan kuat untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Sifat tersebut membuat anak bershio Naga digambarkan tidak mudah puas dengan pencapaian yang sudah diperoleh.
Dalam kehidupan keluarga, mereka memiliki keinginan untuk memberikan kebanggaan kepada orang tua melalui prestasi dan keberhasilan pribadi.
Ketika sudah mencapai posisi yang mapan, mereka juga dipercaya tidak melupakan keluarga yang telah mendukung perjalanan hidupnya.
Kesuksesan anak bershio Naga dalam kepercayaan ini bahkan dianggap mampu meningkatkan kebanggaan dan kehormatan keluarga.
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Jawa Pos
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