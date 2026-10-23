5 Weton yang Konon Peka Mencium Peluang Cuan dan Dipercaya Punya Naluri Dagang Tinggi

JawaPos.com - Pernahkah Anda memperhatikan seseorang yang seolah memiliki naluri dagang yang tajam? Ada yang baru merintis usaha kecil, tetapi perlahan berkembang pesat.

Ada pula yang jeli menangkap peluang yang luput dari perhatian orang lain, dan ada yang piawai membangun hubungan dengan pelanggan sehingga usahanya tetap melaju di tengah persaingan yang kian ketat.

Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan semacam ini lazimnya dipandang sebagai buah pengalaman, keterampilan, dan keberanian mengambil risiko.

Namun, dalam kepercayaan masyarakat Jawa terdapat pembahasan menarik tentang weton, yaitu perpaduan hari kelahiran dengan pasaran.

Weton dipercaya memiliki karakter tertentu, dan sebagian di antaranya dianggap selaras dengan dunia perdagangan.

Weton bukanlah jaminan bahwa seseorang pasti menjadi pengusaha sukses.

Pada akhirnya, keberhasilan bisnis tetap ditentukan oleh kerja keras, pengetahuan, kejujuran, kemampuan beradaptasi, dan keberanian mengambil keputusan.

Lalu, weton apa saja yang dalam berbagai penafsiran tradisional sering dikaitkan dengan kepekaan membaca peluang cuan dan bakat berdagang?

Mari kita bahas satu per satu yang dihimpun dari YouTube Nala Weton pada Rabu (22/10).

Weton yang terakhir bahkan dianggap memiliki kemampuan melihat peluang yang jarang dimiliki banyak orang.

1. Rabu Pon: Piawai Merajut Relasi dan Cepat Beradaptasi

Dalam berbagai penafsiran primbon Jawa, Rabu Pon sering dikaitkan dengan kemampuan bergaul dan membangun hubungan dengan orang lain.

Dalam dunia perdagangan, kemampuan ini sangat penting karena bisnis bukan hanya soal barang atau produk, melainkan juga soal kepercayaan.

Orang yang mudah menjalin hubungan biasanya lebih cepat memperoleh informasi, pelanggan, hingga peluang kerja sama.