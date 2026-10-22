Peluang Cuan Terbuka Lebar, 7 Shio Ini Disebut Berpotensi Meraih Kekayaan Besar Tahun Ini

JawaPos.com – Memiliki kekayaan berlimpah dan mencapai kebebasan finansial menjadi impian banyak orang. Berbagai cara dilakukan untuk mewujudkannya, mulai dari mengembangkan usaha hingga mencari peluang karier yang lebih menjanjikan.

Dalam astrologi Tionghoa, keberuntungan finansial kerap dikaitkan dengan shio atau simbol hewan berdasarkan tahun kelahiran. Sejumlah ramalan bahkan menyebut ada shio tertentu yang dipercaya sedang memiliki energi positif untuk meraih kemakmuran.

Meski begitu, ramalan shio dan tarot merupakan bagian dari kepercayaan spiritual, bukan jaminan bahwa seseorang akan menjadi kaya. Keberhasilan finansial tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perencanaan keuangan, kesempatan, kemampuan, dan keputusan yang diambil.

Dilansir dari kanal YouTube Toto Tarot Reader, terdapat tujuh shio yang diramalkan memiliki peluang untuk meningkatkan kesejahteraan finansial tahun ini. Masing-masing digambarkan memiliki karakter dan simbol tarot yang berkaitan dengan perjalanan menuju kemakmuran.

Berikut ulasan tujuh shio tersebut.

1. Shio Monyet Shio Monyet dikenal memiliki kecerdasan, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi perubahan. Karakter tersebut dalam ramalan dikaitkan dengan peluang untuk mengembangkan usaha maupun menemukan sumber pendapatan baru.

Kartu The Chariot menjadi simbol yang menyertai Shio Monyet. Dalam tarot, kartu ini sering dihubungkan dengan tekad, kendali diri, dan kemampuan bergerak menuju tujuan.

Melalui simbol tersebut, Shio Monyet digambarkan berpeluang mencapai kemajuan finansial apabila mampu menentukan arah dengan jelas dan memanfaatkan kesempatan yang tersedia.

Peluang bisnis, investasi, atau kerja sama dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengembangkan penghasilan. Namun, setiap keputusan tetap perlu didasarkan pada perhitungan yang matang agar keinginan memperoleh keuntungan tidak berubah menjadi risiko yang merugikan.