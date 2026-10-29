Panen Cuan Tanpa Disangka! 4 Shio Ini Diramal Bakal Banjir Rezeki Dadakan Sepanjang Oktober 2026

JawaPos.com - Memasuki penghujung bulan Oktober 2026, pancaran energi positif serta keajaiban dari alam semesta siap mendatangkan kejutan rezeki nomplok bagi mereka yang tekun berjuang.

Baik dalam bentuk materi (uang tunai, perhiasan emas/berlian, kendaraan idaman, hingga perangkat elektronik flagship terbaru) maupun non-materi (diterimanya lamaran kerja, kehamilan, fasilitas umroh gratis, hingga kebahagiaan keluarga), keberuntungan dadakan siap menghampiri shio-shio terpilih.

Berdasarkan pembacaan kartu tarot dan prediksi dari channel YouTube CS Gateda yang dipandu oleh ahli tarot Yanni Tarot, terdapat empat shio dari total 12 shio yang diprediksi akan menerima rezeki kaget, nomplok, dan dadakan sepanjang bulan Oktober 2026.

Berikut empat shio yang diprediksi akan ketiban rezeki kaget di bulan Oktober 2026:

1. Shio Macan

Shio Macan dikenal sebagai sosok yang cerdas, berkarisma, penuh daya pikat, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi.

Di bulan Oktober 2026, Shio Macan diprediksi akan menyambut rezeki kaget—mulai dari pemberian uang tunai/oleh-oleh dari tamu relasi, datangnya kado perangkat elektronik terbaru, diterimanya lamaran pekerjaan yang diidamkan, hingga kejutan fasilitas kendaraan mewah dari orang terdekat.

2. Shio Kerbau

Shio Kerbau merupakan pribadi pekerja keras, pantang menyerah, bertanggung jawab penuh pada keluarga, hemat, dan rendah hati.

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